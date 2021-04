Morenistas contra morenistas

Apareció este miércoles, en Xalapa, el doctor Mario Vargas Pimentel, viejo militante de izquierda, luchador social, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional en esta capital...

Lo hizo para señalar que las bases lo han elegido para que sea él y no Juan Vergel Pacheco ni Ricardo Ahued Bardahuil, los candidatos a la presidencia municipal.

Acompañado de cientos de militantes de esta capital y también de Lerdo de Tejada, el médico dijo que es consciente de que hay un candidato favorito, impulsado por las cúpulas morenistas, "estamos conscientes de que nuestro propósito es muy difícil, pero alzamos la voz para que la ciudadanía en Xalapa sepa que aquí hay dignidad, que somos cientos y que no estamos de acuerdo que nos impongan a nadie, porque nosotros somos auténticamente militantes de Morena".

A través de un documento, los integrantes de la agrupación Brigadas Unidas de Morena en Xalapa expusieron su resolución: "la conformación de una Planilla Única que refleje la Unidad de las Bases para contender por el Ayuntamiento de Xalapa, compuesta por aquellos militantes y simpatizantes que debidamente se registraron para ediles en tiempo y forma, y cuya documentación ya está en manos de esta Honorable Comisión", señalaron.

Para presidente municipal proponen a Mario Vargas Pimentel; como síndica a Sara Isabel Moreno Salazar y como regidores a Adán Rivera Galán, Luz María Zaragoza Sobrevilla, Fausto Hernández Hernández, Verónica León González, Jacinto Ortigoza Briones, Angélica Frausto Muñoz y Julio Rivera Eugenio, entre otros.

Con lonas y pancartas en mano, los morenistas también lamentaron imposiciones en Lerdo de Tejada y en otras demarcaciones municipales. "Basta ya a la imposición de candidatos y malos manejos de manera interna. No al dedazo, sí al cumplimiento estricto del artículo 6º Bis", expusieron. "Morena es lucha, no imposición", señalaron y en todo momento mostraron su apoyo irrestricto al presidente Andrés Manuel López Obrador. "Los obradoristas seguimos en la lucha, apoyo total y al cien por ciento a AMLO", se leía en otras pancartas.

Mario Vargas Pimentel dijo que no está buscando ninguna posición y que no ha pedido ni pedirá nada, como se acostumbra en otros grupos políticos. Sobre Ricardo Ahued Bardahuil, expresó: "siempre lo he dicho, el señor es un caballero, muy respetable, un empresario, pero nosotros estamos haciendo trabajo desde las bases, las bases me nombraron y prefiero ser candidato de las bases, de los de abajo, que candidato de las cúpulas, de unos diputados que vinieron a ofrecer la candidatura a un externo, priista".

Pues así las cosas, la lucha al interior de los grupos de Morena en la capital siguen y ya veremos el desenlace antes del 16 de abril, fecha límite en que los partidos tendrán que registrar candidatos y planillas ante el OPLE.

El exalcalde Rafael Hernández Villalpando empezó con el pie izquierdo su campaña para repetir la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa urbano. Los primeros reclamos de tirios y troyanos fueron sobre su prolongada ausencia del distrito que lo llevó a San Lázaro. Fresco, campechano, dijo que si gana se volverá a ir, porque el trabajo de los diputados es en la Ciudad de México. Ni hablar.

Junto a la andanada que ha recibido en redes sociales, ayer, el líder evangélico Guillermo Trujillo Álvarez dijo que su candidatura era una "vergüenza", porque no ha hecho nada, sólo levantar el dedo y cobrar un jugoso salario. "Le debería dar vergüenza andar pidiendo el voto", expuso.

