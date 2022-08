Morenos contra gruyeros

En mayo pasado, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso del estado, aprovechó el evento de la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad Vial, promovida desde la Legislatura local, para exhortar a los servidores públicos a cerrar filas contra la corrupción, pues enfatizó que “el pueblo demanda un gobierno de transformación verdadera, no de simulación”.

El coordinador de la bancada de Morena envió un fuerte mensaje principalmente a los agentes de tránsito y policías viales, dejando en claro que “deben trabajar para el pueblo, no pueden jalar cada quien para su lado, en su beneficio; deben esmerarse en hacer bien las cosas”.

Durante su mensaje de bienvenida, externó el malestar del pueblo: “de verdad, nosotros, como diputados, recibimos día a día las quejas de los servicios donde se están dando actos de corrupción, es lamentable que ocurra”.

Ejemplificó que “a veces, entre las 10 y 11 de la noche, aquí en Xalapa, se ve infinidad de vehículos y tráileres detenidos por Tránsito del Estado, para pedirles ‘mochada’. ¡Eso no puede estar pasando en Veracruz!”, reprobó, aunque reconoció el trabajo “del compañero y amigo Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien le he hablado a las 3-4 de la mañana porque el pueblo se queja; siempre me ha atendido, pero quiero que esa atención sea siempre para el pueblo, no para un diputado”.

El legislador les reiteró: “no más extorsiones y cobros ilegales a los ciudadanos”, recordándole que como servidores públicos siempre deben estar cerca de la ciudadanía, “y no podemos responderles diariamente con acciones que atentan a los principios rectores del Movimiento Transformador de Morena”.

“La corrupción es y será la principal bandera de nuestro líder moral y nacional, el presidente López Obrador, quien es enemigo de esta clase de prácticas, por eso los convoco a ser enfáticos en la necesidad de detener este tipo de acciones que solo benefician a algunos y dañan a la colectividad.

“Tenemos un Presidente que día a día trabaja y se compromete con el pueblo; nosotros estamos comprometidos con el pueblo; ustedes son servidores públicos y, como nosotros, nos debemos a la ciudadanía. Les invito a que se esmeren, a que hagan un trabajo correcto. Que esta semana de movilidad sea aprovechada en beneficio del pueblo, porque es el que paga, es el patrón; todos los que estamos aquí, me incluyo, somos sus empleados”, expresó.

Sin embargo, casi tres meses después, la situación prácticamente no ha cambiado. Los abusos de los concesionarios del servicio de grúas, en complicidad con Tránsito del Estado, siguen irritando a la ciudadanía veracruzana que en 2024 puede castigar con su voto a los candidatos de Morena.

Anteayer, en redes sociales, el diputado morenista de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, difundió una conversación telefónica con la prepotente concesionaria de Grúas Vázquez y Victoria, S.A. de C.V., mientras que su compañera diputada de Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, también de Morena, está exigiendo la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que frene este tipo de excesos.