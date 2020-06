Mosaico de voces

Amables lectores, quiero comenzar este texto asentando algo que a mí me parece evidente, para el historiador Enrique Krauze es hora de que la prensa vuelva a lo que Octavio Paz llamaba la claridad de las palabras.

En tiempos de Twitter “hay 140 mil cosas que no pueden explicarse en 140 caracteres”.

Los temas son el lenguaje, la prensa y el papel que juega ésta en la construcción de una democracia efectiva en México. Las redes sociales, la digitalización de la vida cotidiana, han transformado radicalmente los hábitos culturales de un país que sigue esperando grandes cambios.

Persiste la atávica pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción. México es un país crónicamente agraciado. Nuestra democracia tiene enormes limitaciones. Hay un problema real de representación, la gente apenas conoce a sus diputados o senadores, y muchos no entienden con claridad el sentido mismo de la representación.

Si la gente no se siente representada, opta por soluciones de hecho, no de derecho. La falta de una cultura democrática es un problema muy serio.

Los valores de la democracia (civilidad, cultura del debate, tolerancia, capacidad de escuchar al otro) deben enseñarse en las escuelas y practicarse prioritariamente en los medios.

Lo que sí sabemos es que “el contenido es rey”, que la buena prensa, que la prensa inteligente e imaginativa, se abre paso. Una crónica o un reportaje bien escritos, calan dejan huella y permanecen. Otro problema es la rutina: hasta en páginas editoriales hay una uniformidad de estilo lamentable.

No sustituye la reflexión, la fundamentación. No todo pensamiento es aforístico. El papel de la prensa es cumplir cabalmente su papel. Intentar reportajes que descubran la realidad en casos concretos acotados. Reportajes que aporten datos duros. Que revelen lo que estaba oculto o confuso. No caer en la fácil denuncia y menos en el periodismo dogmático. Documentar la realidad, la transparencia.

Hoy la prensa, las redes sociales y los medios representan poderes sin precedente, que además compiten entre sí y se critican entre sí. Esa competencia y esa crítica de todos contra todos, es la fuerza de la libertad y de ese nuevo y excitante marco de comunicación puede salir una noción más real e informada de la vida.

Pero hay que trabajar con más profesionalismo, amor y pasión por la verdad para alcanzarla.

El regreso a la nueva normalidad es caótico, con una ensalada de cifras donde los datos se manejan de acuerdo con la necesidad política del momento.

Este gobierno sorprende. Prácticamente cada semana nos enteramos de una decisión, una iniciativa, un decreto, una acción o un anuncio público que cimbra, que conmueve, que pone en alerta a sectores enteros de la actividad económica, a gobiernos estatales, a organismos internacionales y en general, a la sociedad entera.

Las decisiones del gobierno sorprenden incluso a muchos militantes y apoyadores del partido en el poder, y todo indica que también han llegado a sorprender a colaboradores muy cercanos del presidente. No todas las sorpresas con las que este gobierno ha mantenido un ritmo constante del sobresalto y estremecimiento colectivos son iguales: hay decisiones que sorprenden porque parecen no tener motivación ni contexto.

Hay otras acciones que no se venían venir, pues no están descritas en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en los programas sectoriales ni en documentos oficiales que pudieron haberlas anticipado.

Hay otros anuncios u omisiones que llevan al extremo nuestra capacidad de asombro, pues de la noche a la mañana contradicen de forma drástica posiciones políticas y compromisos ideológicos defendidos por años, y que parecían estar escritos en piedra.

Sobra decir que todos los gobiernos se ven en la necesidad de improvisar de vez en cuando, esa es la naturaleza del gobierno. Las variaciones de los mercados, los cambios sociales, los desastres naturales y los acontecimientos internacionales obligan a emprender acciones al vuelo que no estaban planeadas.