Mujeres acosadas por empleados de pescadería

El acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, silbidos, gritos y otras acciones en espacios públicos, son prácticas de connotación sexual ejercidas por una o más personas desconocidas como; en la calle, trasporte público, universidad, etc. Generan malestar en la victima con acciones unidireccionales es decir no son consentidas por las víctimas, estas se realizan de manera sistemática a niñas, adolescentes y mujeres.



Realizan el acoso callejero con palabras o gestos, acercamientos intimidantes, fotografías sin consentimiento, agarrones, presión de genitales sobre el cuerpo, exhibicionismo con que debe de llamar la atención de la persona acosada, desnudez parcial o total y masturbación pública, persecución, fotografías no consentidas de partes íntimas de las víctimas. Con estos actos el acosador afirma su derecho a llamar la atención de la víctima, poniéndola como objeto sexual y forzándola a interactuar con el acosador.



Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dice que es grave ya que se convirtió en un problema social además de la afectación de los derechos y la calidad de vida de las mujeres. Dice que de 10 mujeres 8 han sufrido acoso callejero.



Hoy en día las benditas redes es una plataforma para denunciar, exhibir a los acosadores sexuales, hace un par de semanas, gracias a la denuncia a través de un video en redes sociales, una chica hizo el señalamiento de un acosador que mostraba sus partes íntimas a mujeres y se hacía pasar por corredor, posteriormente fue arrestado por la policía.



¿Qué es el acoso sexual? Artículo 190. Del código penal de Veracruz dice; comete delito de acoso sexual, quien con fines lascivos, acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión.



Hoy me uno a la denuncia pública de una chica Xalapeña, pide ayuda para hacerlo público; usando mis derechos que me confiere la constitución política federal con fundamento legal artículos, 1, 6, 7, 8. Belén do para, CEDAW, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Solicito a las autoridades competentes actúen ante este acoso sexual.



El 17 de Noviembre del año 2022 una estudiante vecina de la colonia Revolución salió a la papelería, paso por la “Pescadería Siete Mares” un hombre de ahí salió y se pegó su cuerpo al de la chica y dijo una vulgaridad, ello lo empujo, posteriormente el día 22 decidió ir con sus papas a reportarlo con su supervisor de la pescadería, lo cual explico lo que paso y se rieron diciendo que le hubiera pegado, llamaron al joven y le dijeron que porque lo hacía, y solo recibió la burla de los tres hombres que están ahí, lo cual se guiñaban el ojo, y la tomaron a loca. El establecimiento es la “Pescadería 7 Mares” ubicada Avenida Atenas Veracruzanas, casi enfrente de las tiendas 3B a un costado del Monte de Piedad.



Correo: lexfemme.12@hotmail.com