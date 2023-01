Mujeres en la ciencia y el éxito

Las brechas de género son una tarea pendiente para las niñas y mujeres. En un mundo aún machista y misógino, lleno de roles y estereotipos nos encontramos que las mujeres se enfrentan a obstáculos para estudiar porque prevalece la desigualdad, no existe un rol predeterminado en la ciencia según el género, la identidad sexual o el origen étnico. Sin embargo, existen obstáculos para una mujer que quiera estudiar ciencia. Asimismo se reconoce que las mujeres avanzan en la ciencia.



Recuerdo un comentario de una alumna de la Universidad Veracruzana en el año de 2018. Me comentaba que le era difícil estar en su carrera de Ingeniería Electrónica ya que sus compañeros no solo la acosaban, tenía que soportar diálogos machistas como "Esta carrera es para hombres no de viejas, regrésate a tu casa a hacer tortillas, lavar trastes"... Incluso uno de sus profesores le dijo “Huy, mija, yo te auguro que no llegas ni al tercer semestre de esta carrera”. Actualmente esta alumna ya está en la maestría.



Inmujeres dice que las femeninas en la ciencia es un espacio reservado para hombres y que representa un 35.8% de acuerdo con las estadísticas del “sistema nacional de investigaciones. En el boletín de la UNAM-431 tienen 37%, que a pesar de que es significativo el porcentaje este disminuye conforme aumentan los semestres y llegar al 21% de las mujeres que estudian investigación científica y desarrollos tecnológicos. Durante las prácticas en sus materias, los mismos profesores les comentan que las máquinas no se hicieron para mujeres y en la gran mayoría de veces no les permiten usar los instrumentos, los equipos de laboratorios y la maquinaria de ciencia.



Afortunadamente existen grandes mujeres que son un precedente como Margaret Hamilton (1936), desarrolló el software para el programa espacial “Apolo”; se le atribuye el término “Ingeniera en Software” una de las primera mujeres que trabajó en la NASA. Francés H. Arnolde (1956), ingeniera en genética. Marie Curie (1857-1934) dos premio nobel Física por la investigación de la Radiación y Química; descubrió el radio y el polonio.



Hoy México cuenta con centros de investigaciones como el Cinvestav (Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional) en donde actualmente muchas mujeres pueden realizar sus estudios de posgrados como maestrías, doctorados y posdoctorados en distintas áreas de la ciencia. Cuenta con instalaciones, equipo y con perfil académico de primer nivel. Además cuentan con apoyo de becas para estudiar en el extranjero; mujeres mexicanas egresadas haciendo ciencia y triunfando en otros países.



El Cinvestav es la única institución mexicana que se encuentra dentro de los primeros 200 centros de investigación con mayor contenido científico publicado en la web a nivel internacional. En México es la institución mejor posicionada, y la séptima a nivel latinoamericano, cuenta con 28 departamentos académicos, secciones y áreas de investigación. Su planta académica la constituyen 648 científicos, de los cuales 99% posee el grado de doctor.



La oferta educativa del Centro está conformada por 63 programas de posgrado que se agrupan en cuatro grandes áreas del conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades, que atienden a cerca de 3 mil estudiantes al año. Qué orgullo que exista el Cinvestav; es la puerta que abre al mundo para las y los jóvenes científicos.



