Mujeres, gobierno y sociedad civil

Sirva este mes de marzo para seguir haciendo conciencia de los problemas que enfrentamos las mujeres, pero también sobre los desafíos y áreas de oportunidades que todos los días tenemos frente a nosotras.



Hace unos días leía con preocupación diversos estudios y análisis de la situación de las mujeres en diversos ámbitos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que, en las secretarías de Estado, la diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es de 8% en los puestos de mando medio y superior; que en ocho de cada 10 secretarías, los ingresos promedio de las mujeres son menores que los ingresos de los hombres en los puestos de mando y que entre 2021 y 2022 la brecha salarial aumentó en siete secretarías de Estado. Otro estudio, también del Imco, puntualizaba que, en México, 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida. El tipo de violencia más común en el ámbito laboral es la discriminación: 18% de las mujeres la ha enfrentado.



Por su parte, México cómo vamos, expuso que 2022 cerró con menor pobreza laboral, pero con mayor participación de mujeres en la informalidad. Es decir, estos son solo algunos de los grandes pendientes en los que urge ponerse a trabajar.



Lo anterior lo traigo a colación porque como parte de las actividades que programamos con motivo de las 8 del 8m, estuvo en Xalapa, con militantes priistas, la senadora Beatriz Paredes Rangel en el foro denominado “Diálogo y Reflexión sobre la Gobernanza Democrática y Derechos Humanos”. Ahí, la ex gobernadora de Tlaxcala lanzó un potente mensaje: no solo por el hecho de ser mujeres merecemos los puestos, tenemos que demostrar capacidad, estudiar, ser eficientes, responsables, y, precisamente, exigir acciones afirmativas y lograr el reconocimiento cara a cara. Ya encarrerada, también aconsejó que tengamos metas claras, que sepamos con claridad qué queremos, que no peleemos con otras mujeres, que no hablemos mal ni de temas personales de otras mujeres y que lo peor es que caigamos en ese vicio de descalificar a otra mujer.



Cuánta razón hay esas palabras y cuántas cosas por hacer. La lucha por la equidad de género es un trabajo de todos los días, que nos demanda mucha constancia, dedicación y, por supuesto, el ir sumando a más mujeres y hombres a este objetivo.



Para dar solución a los problemas que os aquejan, todas y todos sumamos; todas y todos contamos y todas y todos debemos involucrarnos. Por eso, en un acto muy emotivo, iniciamos la pinta de un mural comunitario en la Secundaria General No. 1 “José Azueta”, del puerto de Veracruz, con sus alumnas. El mensaje central es uno: que las jóvenes sepan que, a través de sus ideas, palabras y acciones, tienen el poder de cambiar su municipio, su estado, el país y el mundo. Con esta obra buscamos visibilizar el empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres a través del arte. Son pequeñas acciones que van sumando todos los días a seguir pavimentando el camino a las que vienen justo detrás de nosotras.



*Diputada local. PRI



@AniluIngram