Mujeres periodistas: existimos y resistimos

Durante el primer semestre de la carrera en Periodismo, cursada allá en el exDF, el maestro de Redacción nos dejó, a manera de diagnóstico de habilidades, hacer una crónica. Cuando regresó los trabajos me extendió el mío diciendo: Veo aquí madera para la “nota rosa”.

En periodismo la nota rosa es la información de sociales o espectáculos, son los temas “amables”, “bonitos”, de ahí el mote de “rosa”. Recuerdo que le dije que me interesaba la investigación o ciencia, pero él sonrió y dijo en tono divertido: mujer, buena presentación, narrativa ligera. No le batalles. En otra ocasión, en una tarea por parejas, uno debía recabar datos y el otro hacer el análisis; me tocó trabajar con un hombre. Cuando la maestra entregó el trabajo se lo extendió a mi compañero y comenzó a elogiar sus razonamientos. Oiga, yo fui quien hizo esa parte, él solo recabó datos, le dije. La maestra me miró asombrada y el compañero molesto. “No hacía falta que aclararas eso, somos equipo”, me dijo él.





A lo largo de la carrera los maestros hacían notorio el trato entre hombres y mujeres; no faltó quien llamó a su cubículo a alguna compañera en problemas para pasar la materia, ni aquel que escogía a alguna para ir por su café o encargarse de organizar los convivios; la palabra siempre la tenían por más tiempo ellos y nosotras éramos interrumpidas o pasadas de largo. De un grupo de 27 alumnos, donde 10 eran mujeres, al pasar de los semestres se salieron cuatro mujeres, nos titulamos tres y solo ejercemos como periodistas dos.





Desde los 19 comencé a foguearme en redacciones, donde inicié yendo por el refresco, revisando los textos de los demás, yendo a la tintorería. Hubo un trabajo donde vestir de falda, tacones e ir maquillada era obligatorio. No han faltado los personajes públicos que te extienden su tarjeta para “lo que se le ofrezca, señorita”; los que ante alguna pregunta incómoda te miran con desdén y responden “conozco a tu jefe, ya le haré una llamada” o el “uy, pero qué garra tiene, muchachita”.





Cuando inicié como editora en un puesto que siempre había sido de un hombre, tuve bajo mi cargo a compañeros que se referían a mí como “la niña”, “la muchacha” y se empeñaban en cuestionar todo lo que les pedía o en tacharme de conflictiva cuando les regresaba el trabajo para que lo hicieran como había pedido y no como ellos querían. Me gané muchos motes por alzar la voz y ser firme. Cualidades que son bien vistas en mis colegas editores.





No importa si una se ha especializado, si se mantiene actualizada, si ha recibido reconocimientos, si el trabajo que se saca es de calidad; siempre hay que demostrar que una “le sabe”, y que no hacemos “periodismo de mujeres”, somos periodistas, somos reporteras, somos fotógrafas, somos editoras, somos jefas de redacción, somos directoras y nos hemos formado en ello y pagado la cuota y hasta de más para llegar ahí.





El fantasma del machismo y patriarcado asola nuestro desarrollo, nuestro desempeño; se cree que eso que hacemos ya vale un poco menos por ser mujeres, que carece de “algo”. Siempre hay que demostrar que una puede hacer más y mejor. Y, claro, termina una asumiendo muchas más obligaciones de las que otro en el mismo cargo tiene. Y, además, percibiendo menos salario.





En el marco del Día Internacional de la Mujer, mi reconocimiento a todas las compañeras del gremio que seguimos en pie de lucha pese al acoso sexual, pese a la desigualdad laboral, pese a la descalificación, pese a la subvaloración.





Nuestra voz tiene fuerza. Existimos y resistimos.





Correo: csanchez@diariodexalapa.com.mx