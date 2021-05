Mujeres y hombres en la lucha por la transformación

Hay tiempo para echar cuetes y tiempo para recoger las varas, afirma un proverbio ancestral.

Por eso en esta entrega me referiré a los y las candidatas de Movimiento Ciudadano del IX distrito electoral con cabecera en Perote y las batallas que están librando, y posterior a la elección tocaré, probablemente en varios artículos, la problemática interna que practican los partidos políticos de simulación, oportunismo y compadrazgo, solapada y/o alentada por los institutos políticos, que tanto dañan a la militancia leal.

Componen este distrito local los municipios de Las Vigas, Tatatila, Las Minas, Villa Aldama, Altotonga, Atzalan, Jalacingo y Perote.

Movimiento Ciudadano postuló a María Fabiola Fernández Becerra, una luchadora social en Las Vigas como su candidata a presidenta municipal, abogada, con años en la gestión social. En Tatatila, donde hace cuatro años el partido naranja perdió la elección por 17 votos, encabeza la planilla municipal Gilberto López Díaz, a quien desde este espacio le envío mi solidaridad incondicional, ya que en días pasados intentaron levantarlo y gracias a la pericia de sus acompañantes lo evitó, aunque sigue recibiendo mensajes amenazantes que lo hicieron poner la denuncia ante la Fiscalía del Estado; a pesar de ello, y por decisión de su equipo de trabajo, mantiene la lucha en ese municipio serrano. En Villa Aldama se registró a otra mujer como candidata, la licenciada Idalia Córdoba, con varios años de trabajo en programas de asistencia social y quien realiza un arduo trabajo político en las cinco congregaciones para alzarse con el triunfo.

En Las Minas se registró a Beto Olano como el candidato a alcalde, quien ya lo fue hace más de 20 años por el Partido Popular Socialista (PPS) y fue el precursor del revestimiento del sinuoso camino que conduce de la congregación de Cruz Blanca a esa bella población.

Por Jalacingo, cabecera judicial y recinto religioso nacional, se inscribió al maestro Marco Antonio Gamino, jubilado y dedicado ahora de tiempo completo a buscar la transformación de ese municipio colindante con el estado de Puebla, conformando además una planilla competitiva, con hombres y mujeres sin macula alguna.

En Atzalan va como candidato a presidente municipal un joven, ingeniero naval, propositivo y emprendedor que se acercó desde hace más de tres años a Movimiento Ciudadano para su postulación y ha recorrido la sierra de ese municipio varias veces: Eymar David Castelán Peña, quien tiene grandes planes para atraer agroindustrias en las productivas y generosas tierras atzaltecas. Por Altotonga se registró Gabriel Juárez López, un académico, fundador y director de la Escuela de Bachilleres de Altotonga y del CBTIS número 44 Vicente Lombardo Toledano de Teziutlán, Puebla; forjador de más de 40 generaciones, director de la Casa de la Cultura, master en Historia, hombre generoso, altruista, escritor y de pensamiento socialdemócrata.

En Perote es la hora de los jóvenes, en la cabecera del distrito registramos a Julián Landa Aparicio, quien junto al resto de su planilla son mujeres y hombres con un promedio de edad de 32 años, quienes jamás habían participado en política hasta que se acercaron a MC para buscar cambiar las cosas en ese municipio. Ellos delinearon toda su planilla y han arrancado con el pie derecho su campaña, con un alto respaldo social. Y para cerrar esta columna me referiré a la candidata a diputada local que ha resultado una grata sorpresa por su carisma: Flor Adriana Marín Morales, con miles y miles de seguidores en redes sociales debido a su actividad profesional, pero sobre todo, su don de mujer sensible; joven también que no había incursionado en política hasta que junto con el resto de sus paisanos peroteños decidieron levantar las banderas naranjas para ser agentes de transformación.

Flor trae un contacto con la sociedad de Perote y la región de años atrás, de ahí su popularidad y estima que le guardan en los ocho municipios. Será, no me cabe la menor duda, una gran sorpresa. Con este puñado de hombres y mujeres combatientes, sin malicia ni ambiciosos de poder cuando lo buscan para beneficio personal, llegaremos en estos municipios al 6 de junio.

Mi reconocimiento a ellos y ellas porque sin recursos y exponiendo su integridad, buscan con emoción y pasión transformar a sus municipios para bien de sus poblaciones.

plazacaracol@hotmail.com

