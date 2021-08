Murder journalists

En representación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, presidente de esta organización y Carlos Jornet, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, condenaron el asesinato de Jacinto Romero Flores y el secuestro de la periodista que labora para Proceso, en el Estado de México, María Teresa Montaño.

La institución se sumó al pedido de justicia e investigación inmediata de los hechos de violencia contra los dos periodistas, en México. La SIP precisa en un comunicado emitido recientemente, que Jacinto Romero Flores, era locutor de Ori Stereo y del programa Radio Ixtac Online y fue asesinado el 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán, estado de Veracruz, por sujetos armados que le dispararon varias veces cuando circulaba en su vehículo. El periodista, que cubría información política, social y policíaca, había recibido amenazas vinculadas a su trabajo periodístico. La SIP, amables lectores, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Estados Unidos.

FUERA MANOS… Una especie de “guerra sucia” mediática se ha desatado en algunos medios de comunicación, pero sobre todo en las llamadas redes sociales, en contra de la terna de aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, los doctores y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Martín Aguilar Sánchez, Héctor Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes. Entre otras acusaciones, los señalan de plagio en la conformación de sus planes de Trabajo 2021- 2025 que entregaron a la Junta de Gobierno, señalamientos que provienen de quienes piensan gremial y no académicamente y, por ende, no tienen ni la más remota idea de lo que es ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Para que tenga usted amable lector una idea de lo que ello significa, los investigadores de la Universidad Veracruzana que integran la terna a la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, han publicado en diversas revistas y libros especializados de varias partes del país y del mundo, pues así se los exige el SNI, por lo que conocen y aplican la ética en cuestión de propiedad intelectual. Las investigadoras e investigadores que han dado prestigio a la Universidad Veracruzana con sus trabajos, entre ellos los doctores que integran la terna a la rectoría de la Universidad Veracruzana, saben que todas aquellas referencias al trabajo académico deben ser respaldadas e incluso, contar con la autorización de sus autores para ser citadas y no afectar la propiedad intelectual. Por fortuna vemos que ninguno de los tres ha decidido enfrascarse en esta “guerra sucia”, no digna de una universidad como la nuestra y proseguir con sus proyectos en pos de la rectoría.

DÍGALO SIN MIEDO … Nos contactó la señora Barrales, de la colonia Tajín, de la ciudad de Poza Rica, para manifestar su enojo en contra de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos empleados no acudieron a atender la llamada que les hizo en la madrugada del pasado día 24, para que apagaran el fuego del cableado de alta tensión que pasa enfrente de su domicilio en la avenida Juárez.

