Nachón le falla al Gobernador

A pesar del gran interés que ha tenido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de impulsar la comercialización de productos del estado de Veracruz y la región hacia China, el gigante asiático, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario no han dado seguimiento al cargamento que fue anunciado con bombo y platillo el pasado 19 de septiembre de 2020, lamenta el empresario Manuel Saviñón González.

“Todos se lavan las manos, no hay un solo funcionario que nos sepa dar razón del destino de este cargamento en donde los empresarios realizamos una importante inversión, confiados en que estaba en manos de autoridades estatales serias y responsables, como el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García”, refiere.

Su caso no ha sido el único. En enero de 2021, productores de micro, pequeñas y medianas empresas de la región de Coatepec se quejaron de que la empresa asiática Shanghai Kuisen International Trading Co., Ltd., representada en México por Yonanetl Zavala Cadena, incumplió el contrato para comercializar productos veracruzanos en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), que se desarrolló del 5 al 10 de noviembre, en Shanghái, China.

Los empresarios indicaron en ese momento que Yonanetl Zavala Cadena los enganchó para llevar a China productos de 11 marcas con la certificación “Hecho en Veracruz” y a pesar de que ellos pagaron el embarque Veracruz- Shanghái, la representante de Shanghai Kuisen pidió 800 dólares a cada uno de los 11 productores para desaduanizar la mercancía la que finalmente se quedó varada sin llegar a la exposición internacional. Lamentable sin duda.

Con el cambio de sala a magistrados se ha destapado una serie de irregularidades que se venían cometiendo en los procedimientos, situación que explica por sí sola la defensa a ultranza que realizaban los titulares y quienes, por cierto, gritaron a los cuatro vientos su inconformidad, pero a la presidenta del Tribunal, Isabel Inés Romero Cruz, no le tembló la mano para cambiarlos cuando el Consejo de la Judicatura presentó los resultados y el informe detallado de la serie de componentes que se venían realizando. Por esa razón es que defienden tanto su posición y ese espacio, se sentían intocables, en este tema podría haber sorpresas que saldrán a la luz en los próximos días, hay muchos que han presentado pruebas que se están documentando de los hechos, juicios sin el debido procedimiento, moches y demás.

Sorpresas que da la vida. Con razón no quieren a la Presidenta a quien han denostado y criticado duramente, pues saben que ella les conoce bien y que sin decir mucho está haciendo lo que nadie se atrevía a realizar, y que otros dejaron pasar, con la intención de llevar la fiesta en paz, y como la Magistrada Presidenta no se ha prestado a sus componendas, ya les estorba, no cabe duda que ahora sí hay quien está poniendo la casa en orden y metiendo en cintura a los desmandados.

