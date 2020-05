Nadie la lleva fácil, ni los gobernantes ni los gobernados

Mientras ustedes leen este texto, amables lectores, hay para mí varias lecciones y mensajes. Metan a los payasos es una frase que proviene del circo, se convirtió en modismo de uso común y hasta ha titulado famosas melodías. Se refiere a la aparición inmediata de los bufones cuando sucede una tragedia en el trapecio, en la jaula o en la arena, para que los niños crean que lo sucedido forma parte de la comicidad.

Dicen que esa combinación de realismo e ilusionismo sirve tanto para atender lesiones como para evitar traumas.

La política debiera proveer así cuando nos cae “la de malas”. Debo subrayar que no estoy proponiendo una política de simulación, con la que nada se resuelve. Por el contrario, lo que nos ha aconsejado la historia del mundo es la infalible combinación entre la política pública inteligente y eficiente, con el estilo de gobierno convincente y complaciente. Todos tenemos que hacer algo, aunque cada quien lo suyo. Nosotros y nuestros gobiernos. Con armonía, con solidaridad y con tolerancia.

Hoy, la naturaleza y la economía han arruinado nuestra comodidad y nuestra felicidad. Estamos como el trapecista desplomado, como el domador tragado y como el pirófago quemado. Nadie la lleva fácil en ningún país. Ni los gobernantes ni los gobernados. Ni los ricos ni los pobres. Ni los débiles ni los poderosos. Ni los buenos ni los malos. Ni los tontos ni los inteligentes. Ni los viejos ni los jóvenes. De repente, nuestra cuerda se rompió, nuestra fiera enloqueció y nuestra antorcha salpicó.

La salud de nuestro porvenir económico se encuentra ante una enfermedad muy grave, muy dolorosa, muy peligrosa, muy difícil y muy cara. Donde los médicos de las finanzas nada pueden prometer en tiempos, ni en costos ni en resultados.

El iceberg ya golpeó al trasatlántico de la política económica de todas las naciones. A lo largo de la vida habremos aprendido. Lo primero, que todo es sumergible y es destructible. Lo segundo, que con la mayor rapidez nos apliquemos al control de daños. Lo tercero, que iniciemos el salvamento y el rescate.

No sé en verdad cuántos botes salvavidas tenemos. Por eso no sé si se salvará el gobierno, la empresa, el trabajador, el sistema o el país. No sé si se salvarán todos ellos o no se salvará ninguno.

Tampoco sé a quién se quiere salvar. Es más, ni siquiera sé si tenemos botes salvavidas. No tengo todas las respuestas, pero, al menos, creo tener todas las preguntas.

Por eso, todos los gobiernos requieren administrar una “política nacional de sueños”. Repito, no hablo de engañar, sino de serenar. Franklin Delano Roosevelt no engañó, pero serenó. Invitó a la serenidad cuando dijo que a lo único que había que tenerle miedo era al propio miedo. Invitó a la realidad cuando dijo que la economía se componía a la larga, pero que la gente no comía a la larga.

Nos ha estado cayendo la de malas. Necesitamos consuelo y solución. Por eso me temo que si nuestros países terminan lesionados, destrozados o discapacitados, vamos a necesitar de muy buenos médicos, pero si no fuera mucho pedir, también vamos a necesitar de muy buenos payasos.

No sé si usted tenga tiempo para leer. No lo digo como insulto. Pero me resultaría imposible entender las decisiones que ha tomado, particularmente las que ha dejado de tomar, sin atribuirlas a que usted no lee. Seguramente ha escuchado hasta lo que no come le hace daño, reza el refrán popular.