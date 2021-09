Nahle rumbo a 2024

La reciente declaración del ex candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Veracruz no pasó inadvertida. Ricardo Exsome Zapata lanzó un claro “Solo veo a Nahle para la gubernatura de Veracruz”.

El ex diputado federal de Morena dijo lo que ya se maneja entre la militancia de su partido, que la actual secretaria de Energía del Gobierno Federal será la carta para competir por la gubernatura del Estado. “Yo no veo más que a Rocío Nahle, es la candidata natural, no veo hoy a otros que se merezcan la candidatura”, apuntó Exsome, quien de esa forma dejó en clara su postura y sus afinidades.

El presidente ha dicho que los candidatos van a salir por encuesta y ese método garantiza la unidad, destacó el exdiputado, quien reconoció de paso que en su partido “hay personajes importantes… Rocío ha sido una secretaria muy destacada y por eso el Presidente la distingue y la menciona que tiene capacidad”. Rocío Nahle es una de las piezas más destacadas de Morena en Veracruz y, como señala Ricardo Exsome, una de las cartas fuertes rumbo a la sucesión del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez. La secretaria de Energía ha sido diputada federal y se le considera una de las impulsoras del movimiento en el Sur de Veracruz, donde Morena consolidó una presencia que se tradujo en predominio político. Si bien es la mejor posicionada, Rocío Nahle no es la única carta de Morena para la gubernatura; en el partido en el poder figuran nombres como el del poderoso secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, a quien se atribuye en buena medida el éxito de Morena en las recientes elecciones locales de Veracruz; el del delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien mueve los hilos de una impresionante estructura; y del alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien por haber ganado una curul en el Senado y conservado la capital del Estado para su partido, después de una desastrosa administración de Hipólito Rodríguez, ha consolidado una sólida presencia porque, además, fue el candidato a alcalde más votado en Veracruz en 2021.

Sin embargo, tres puntos favorecen a la titular de Sener en esta carrera: primero, el haber ganado la posición, como primera fórmula, en la pasada contienda para el Senado; segundo, la evidente simpatía y confianza de quien manda en el gobierno federal; y tercero, el tema del género. En 2024, Morena –al igual que todos los partidos– deberá postular a mujeres en la mitad de las candidaturas a las gubernaturas en disputa (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); Nahle podría liberar una posición y, con ello, dar una ventaja competitiva para su partido.

De lograr la candidatura al gobierno estatal, sería la primera mujer con opciones reales de llegar al cargo.