Nahle, un acto bajo presión

Más que un acto para dictar una conferencia magistral sobre la Reforma Eléctrica, lo del sábado en el Wolrd Trade Center (WTC) de Boca del Río debe ser visto como un disfrazado mitin político de anticipado destape de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

Esto como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz, realizado al más puro estilo priísta de magna concentración humana para echarle porras, matracas, bandas musicales y batucadas; los operadores reunieron en el recinto a unas cinco mil personas, aunque muchos se quedaron afuera sin poder entrar a conocer a la titular de la Sener, mientras diputados, alcaldes y funcionarios de la 4T memorizaban los argumentos de la defensa que hizo la senadora con licencia de la iniciativa presidencial que será sometida a discusión en abril próximo en la Cámara de Diputados, donde se necesita mayoría calificada para aprobarla, cuyos votos no alcanza a reunir la bancada morenista ni con sus aliados del PT y PVEM, por lo cual urgen pactar la suma de 57 votos con partidos opositores, principalmente del PRI. Esa es otra historia a la que Nahle es ajena. Lo que mostró es que necesita ese arropamiento para lo que sigue en su carrera política, donde también, como también en los tiempos de Alemán, Fidel y Duarte, se involucra hasta el propio gobernador; en su caso, Cuitláhuac García Jiménez un día antes supervisó los preparativos de esa concentración en el WTC, junto con el líder legislativo, Juan Javier Gómez Cazarín. ¿Es insuficiente la simpatía, respaldo y promoción que frecuentemente hace de ella el Presidente de la República? Sí, es la respuesta, con evidente desesperación por la presión que ejerce su compañero de partido, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por su crecimiento en el imaginario colectivo debido a la intensa actividad que viene desarrollando en la entidad con la base militante, líderes de organizaciones magisteriales, cañeros, y otros, que le permite irse afianzando en el electorado; pero, también, por el buen trabajo de gobierno que inició a tambor batiente el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardehuil, generándole simpatías. De ahí que lo dicho por la secretaria de Energía pase a segundo término, poco podrían recordarlo quienes fueron invitados a esa concentración, pues lo importante para ella y sus promotores era enviar el mensaje de que también goza de popularidad, aún cuando ésta sea inducida. Al término de la disertación de la titular de Energía, el gobernador García Jiménez hizo un amplio reconocimiento a su trabajo en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y la rehabilitación de la refinería de Minatitlán, en el sur del estado. Habrá que ver si estos actos sirven, o si resultan inútiles, y en cambio es un acicate a otros aspirantes a suceder a Cuitláhuac a meter el acelerador para ganar terreno político. Cuestión de esperar. Falta mucho, aunque no para quienes están desesperados, como parecería ser el caso de la señora Nahle. Por cierto, en este acto se extrañó que su principal operador, el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no tuviera una participación relevante.

