Nanchital: el basurero de Morena

¿Saben cuál es la diferencia entre 200 y 8 mil? El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ingeniero de profesión, donde las matemáticas son el corazón de esa carrera, no la distingue.





El frustrado proyecto para construir un relleno sanitario regional en el municipio de Nanchital para cerrar de manera definitiva el basurero a cielo abierto de Las Matas, muestra a los gobiernos de Morena –federal, estatal y municipal- en toda su naturaleza: incapaces, autoritarios y mentirosos.





Se trata de un excelso guion de cualquier película de los tres chiflados: hace dos semanas, el Presidente anunció la construcción del relleno sanitario como una solución al problema que existe en el famoso basurero de Las Matas y agradeció el apoyo de los nanchitecos.





Días después, Cuitláhuac García aseguró que los manifestantes son apenas un “pequeño grupo” de 200 o 400 personas que poco representan respecto del total de la población. Nanchital tiene casi 30 mil habitantes, de los cuales cerca de 8 mil salieron a las calles este 15 de septiembre para “dar el grito” en contra del proyecto.





Además, en su infinita ignorancia, García Jiménez hizo un reconocimiento a la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio, a quien endilgó la frase “vamos a hacer un relleno sanitario diferente”, cuando en realidad, el gobierno municipal no tiene la más peregrina idea del proyecto que realiza el gobierno federal.





La alcaldesa aseguró que no conoce mucho del proyecto y que en su administración no se ha firmado o autorizado algún permiso para su construcción; “ni siquiera hemos aprobado permisos de cambio de uso de suelo, ni permiso a cargo del gobierno federal o el particular”, lo que han confirmado los integrantes del Cabildo. La gente no lo cree y han salido a manifestarse.





Entonces, la construcción del depósito de residuos sólidos no tiene el apoyo de la población, como agradece el Presidente; no es una iniciativa de la alcaldesa, ni hay oposición de un “pequeño grupo”, como asegura el gobernador. En cambio, el gobierno municipal ha sido el blanco de manifestaciones por un proyecto que dice desconocer.





El proyecto de saneamiento del basurero de Las Matas -el tiradero a cielo abierto más grande del país- fue anunciado por el presidente López Obrador desde sus primeros meses de gobierno. Fue un fracaso absoluto.





Cuatro años después, ha visto renunciar a la anterior secretaria del Medio Ambiente y la salida del cargo de los alcaldes de los cuatro municipios involucrados, sin que avance en lo absoluto. Durante varios años, el gobierno del estado ha sido un espectador inútil del conflicto.





Es este vodevil morenista hay muchas mentiras y poco de verdad. En caso de concretarse, el relleno sanitario regional aceptará residuos sólidos de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital, es decir, más de 500 toneladas de basura por día.





A pesar de la oposición ciudadana al proyecto, el gobierno federal continúa con su construcción. Las autoridades responsables esperan que entre en operación a finales de este año. El mantra morenista de que “aquí manda el pueblo y el Gobierno obedece” fue un embuste más.





Nanchital se convirtió en el basurero de Morena.





La puntita





Exhibe la ONU a Veracruz como uno de los diez estados del país donde más se registran desapariciones de personas. Que se prepare el mundo para otra feroz respuesta del filósofo del Derecho Internacional que mal gobierna Veracruz.