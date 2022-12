Navidad veracruzana

Navidad debería ser una época especial en la que nos reunimos en familia, degustamos de una rica cena y compartimos buenas experiencias, pero en Veracruz no será así para muchas personas. Este año que está por terminar ha sido sumamente complicado, no solo en términos de salud y económicos, sino también en cuestiones sociales.



La crisis de los desaparecidos no cesa. Hace unos días, familiares de ellas y ellos se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa con las fichas de sus seres queridos; muchos llevan ya años en una búsqueda incesante y, la identificación de los cuerpos, por parte de las autoridades, no tiene para cuándo. Para ellos, como dicen, no hay Navidad ni Año Nuevo; no hay tregua en su objetivo.



Para muchas otras familias, por el luto, no hay nada que celebrar en estas fechas. Ahí están los 787 muertos por homicidio doloso o las 63 veracruzanas asesinadas por cuestiones de género, conforme a los números del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan solo de enero a noviembre.



La violencia en este 2022, se dio de principio a fin. Un brutal asalto en una casa en la zona conurbada Xalapa-Emiliano Zapata, terminó con la vida de una mujer de la tercera edad y dejó muy grave a su esposo. Vinieron después ejecuciones múltiples, asesinatos de ex ediles, hechos que nos han conmocionado como el reciente feminicidio de una joven con 8 meses de embarazo o el de una niña que solo fue a comprar unas papitas a la tienda.



Si hablamos de infraestructura, de obra pública, está prácticamente brilló por su ausencia en estos 12 meses y las inversiones que llegaron al estado fueron a cuentagotas.



A eso sumemos que el bolsillo de muchas veracruzanas y veracruzanos sigue lastimado, pues los precios de los insumos básicos, el combustible, se mantienen por las nubes. Hay quienes siguen buscando, sin suerte, un empleo y este cierre de año será por demás complicado.



Desde el plano legislativo, me hubiese gustado decir que fue un año cargado de leyes y reformas que benefician a las y los veracruzanos, pero desafortunadamente, la mezquindad política de unos no lo permitió; sin embargo, lo seguiré intentando.



Y no pasemos por alto que la pandemia del Covid19 aún no ha terminado, por lo que no debemos bajar la guardia; hay que seguir usando el cubreboca y mantener los protocolos de salud para evitar que el confinamiento regrese a paralizar nuestras vidas.



No solo en estas fechas, todo el año debemos ser empáticos con la situación que otros enfrentan, por lo que no perdamos de vista lo que muchas y muchos sienten en estas que se supone deberían ser felices fiestas. Si podemos ayudar a alguien más, no dudemos en hacerlo. Estos son también días para dar sin esperar nada a cambio. Más allá de la difícil situación de nuestro estado, que esta Navidad sea de calma en los hogares. Es lo que todos necesitamos.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local