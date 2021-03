Negocios ahogados por Morena

Peor que el Covid-19 nos salió a los veracruzanos y a todos los mexicanos Morena y su insensibilidad y falta de visión para gobernar. A un año de que la pandemia llegó al país, uno de cada cinco negocios dejó de existir, es decir, más de un millón de personas se quedaron sin ingreso y con la incertidumbre de qué será de ellos hoy.

Los datos oficiales del INEGI revelan que de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos reportados en 2019, al año pasado se estima que sobrevivieron 3.9 millones (79.2%). Cerraron sus puertas definitivamente un millón 10 mil 857 negocios, que representan 20.8%, y aunque nacieron 619 mil 443 comercios, que son apenas 12.8%, ¿qué les decimos y qué hacemos con ese 8.1 por ciento que se quedó a la deriva?

Otro dato que debemos tomar en cuenta es que los negocios que quebraron tenían en promedio tres trabajadores; los nuevos, por la difícil situación económica, llegan a lo mucho a dos. Del 20.8% que desapareció, 5.6% eran formales y los sobrevivientes, 25.9% son formales; además 24.7% de los establecimientos perdidos tenían personal con estudios superiores y de posgrado.

Como diputada federal, hace poco más de un año presenté un punto de acuerdo para que el gobierno federal alineara los criterios que deberían tomar las administraciones estatales y municipales, a fin de mitigar los daños a nuestra economía como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Pero ni la emergencia nacional los movió a la acción y hoy vivimos una catástrofe económica.

No hay que ir muy lejos para comprobar estos números. En nuestra zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en la capital Xalapa y prácticamente en todas las ciudades grandes del estado, hay un sinnúmero de locales en renta, porque en todos estos meses se les hizo incosteable mantener el negocio. No es para menos, Morena no ha dado un solo apoyo para ayudarlos, por el contrario, ha sido más que estricto en el cobro de impuestos y en las altas tarifas de luz comercial.

No ve más allá de su nariz para preservar el empleo, la tranquilidad y la seguridad. Cuando la pandemia estaba cobrando sus primeras víctimas, la primer ministro de Alemania, Ángela Merkel, afirmó que era el reto más grande que enfrentaba su país desde la Segunda Guerra Mundial. Francia autorizó millonarios créditos para ayudar a la economía de la gente y a la nacional. Aquí el gobierno federal lo minimizó y hoy nos ha cobrado la factura de más de un millón de negocios perdidos.

Morena y sus aliados viven y conciben otro México, donde la causa de todos los males se la quieren adjudicar a la corrupción. Afortunadamente, los que queremos volver a poner en marcha nuestra economía somos más, muchos más. Ya vimos que de este gobierno no se puede esperar nada. ¡Ánimo, no bajemos la guardia!

