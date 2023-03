Ni la comida es buena

Al paso de los días, ya una vez que se hizo oficial que la gigaplanta de Tesla se instalará en el estado de Nuevo León, aun cuando allá no tienen agua a diferencia de Veracruz, donde se asegura que sobra, va surgiendo información que nos ayuda a comprender, sobre todo, la persistencia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, quien “a juerza” quería que esa superfábrica de automóviles eléctricos se instalara en el sureste mexicano, particularmente en Veracruz.



Al segundo hombre más adinerado del mundo, al sudafricano-canadiense-estadunidense Elon Reeve Musk, el presidente López Obrador le quiso aplicar la misma estrategia que a la empresa Constellation Brands, que tuvo que cancelar su proyecto en Mexicali Baja California, para, hasta ahora, hacer la finta de que se viene a Veracruz, donde le aseguran que tenemos la tercera parte del agua de este país.



La versión popular es que se le quiso enseñar a Herdez como enlatar chiles, sin detenerse a pensar que por algo Elon Reeve Musk a sus casi 52 años de edad cuenta con un patrimonio estimado en cerca de 140 mil millones de dólares, el segundo más cuantioso del mundo.



Ya que ustedes como nosotros amables lectores, se estarán preguntando por qué el desdén empresarial al estado de Veracruz que además de mucha agua como dicen tiene además una zona portuaria con el mayor manejo de carga del país, la única planta nucleoeléctrica de México, un aeropuerto internacional, pero sobre todo obreros y técnicos especializados, es conveniente conocer la opinión de uno de los especialistas en el tema: el investigador y académico de la Universidad Veracruzana Jorge Antonio Acosta Cázares.



Este en una entrevista concedida al periódico especializado El Economista, el pasado martes 28 de febrero: https://bit.ly/3KYl6Nd expone que el 2022 fue para Veracruz el peor año en inversión extranjera directa (IED).



El doctor Acosta Cázares, con datos de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, precisa que el 2022 ha sido para Veracruz el “peor año en términos de la inversión extranjera directa al captar 73.1 millones de dólares “cifra nunca registrada en la base de datos federal”, el monto más bajo de los registrados en las entidades federativas de la república mexicana.



A la obligada pregunta de por qué este desdén empresarial hacia Veracruz, pese a los empeños presidenciales, el doctor Jorge Antonio Acosta Cázares explicó en la entrevista periodística que se deben principalmente a tres factores:



Uno, la desaparición de ProMéxico: entidad, con recursos propios y que, con el apoyo de todas las dependencias del gobierno federal, estaba dedicada a la promoción de las exportaciones y atracción de una mayor inversión extranjera directa, a fin de consolidar a México como líder en Latinoamérica y entre las economías emergentes.



Dos, “la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez no ha implementado políticas públicas en materia de atracción de capitales para la entidad”



Tres, “la inseguridad”.



La entrevista periodística al maestro universitario Jorge Antonio Acosta Cázares no tiene ningún desperdicio. Hay que leerla detenidamente pues sintetiza las respuestas que nos hacemos del por qué, por enésima ocasión, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador tiene que sacar la cara por el estado de Veracruz, que tiene de todo, pero como el salmón, no sabe cacarear el huevo.



