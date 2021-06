Ni medicinas ni hospitales decentes

Desde hace tiempo se ventila públicamente la grave y hasta criminal escasez de medicamentos para quienes se atienden en el sector salud del estado, lo cual ha causado muchas muertes, sobre todo de niños enfermos de cáncer y personas con VIH, situación que no sólo es privativa de Veracruz, sino a nivel nacional.

A este problema ahora se agrega la inexplicable falta de mantenimiento en hospitales y otros inmuebles del patrimonio estatal, aunque también federal, que están cayéndose a pedazos por la corrosión y mala calidad de los materiales utilizados en su construcción. Esa falta de conservación resulta negligente y representa un riesgo para la vida de las personas hospitalizadas y a todos aquellos que tienen la necesidad de acudir a realizar trámites o a estar cuidando a sus familiares enfermos, y de ocurrir un incidente, incluso los servidores públicos de esa área podrían enfrentar responsabilidades administrativas o penales. Desde hace tiempo, personal médico y de enfermería, pero más los enfermos del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz han denunciado y difundido fotos de plafones desplomándose o a punto de desplomarse, climas inservibles y descompostura de muchos equipos utilizados en intervenciones quirúrgicas. El fin de semana, familiares de niños atendidos en la Torre Pediátrica, también del puerto, denunciaron el deterioro en que se encuentra ese lugar, en techos, muros, ductos de climas y, en general, en todas sus instalaciones. No solamente ocurre ahí; en el hospital del ISSSTE localizado en la avenida Salvador Díaz Mirón y el Unidad de Medicina de Alta Especialidad del IMSS en la ciudad porteña pueden observarse a simple vista el desprendimiento de materiales en ventanales y paredes, en el primer caso; y en el segundo, pisos enteros con climas sin funcionar desde hace meses, lo cual es inhumano para quienes se encuentran internados, en recuperación bajo esas condiciones. Además de éstos, otros inmuebles, como el estadio Luis “Pirata” Fuente, en completo abandono, lo mismo el auditorio Benito Juárez, la Arena Veracruz y el mismísimo Instituto Veracruzano del Deporte (IVD). ¿Qué pasa? Sencillamente se ha desobligado de esa responsabilidad de cuidar el patrimonio de los veracruzanos y no escucha las voces de familiares que piden un trato decoroso y digno para los enfermos. Además de desentenderse de esa responsabilidad, si la situación no se corrige, el costo de la reconstrucción de esas instalaciones será mayor. ¿Qué se necesita hacer para que se escuche esta demanda? Los padres de niños enfermos de cáncer probablemente volverán a cerrar calles en el puerto de Veracruz para exigir un trato decoroso y que se garantice el medicamento necesario para las quimioteraìas que deben recibir esos pequeños, pero también los médicos y enfermeras del HG de Veracruz parecería que no están dispuestos a seguir callándose y saldrían a protestar a la calle en los próximos días.

Habrá que ver si el gobierno atiende sus responsabilidades o espera a que se les exija públicamente. La Torre Centro, cuestionada por el propio presidente de la República, sigue clausurada por autoridades de Protección Civil del estado por incumpliento de sus dueños en los requisitos que deben cumplirse para una obra de este tipo y de tal envergadura. Cuestión de tiempo para saber si los trabajos continúan o se paran por tiempo indefinido, a fin de obligar a los inversionistas a reducir el número de pisos que considera el proyecto de obra. De 24, podría quedar en ocho o 12, según comentan.

