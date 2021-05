Ni títeres, ni chapulines

La voz de la Iglesia Católica siempre es importante, dado que se trata de la religión mayoritaria en nuestro país.

Datos oficiales, del INEGI, indican que 9 de cada 10 mexicanos tienen esa fe, de tal manera que el mensaje de la jerarquía eclesiástica no se puede subestimar; menos aún, cuando la palabra que emite la Iglesia tiene que ver con un tema tan importante como el proceso electoral.

En ese marco, la Arquidiócesis de Xalapa emitió este domingo un comunicado en el que hace un llamado a la participación ciudadana en las elecciones locales.

Lo que llama la atención es que ese llamado a la participación incluye una voz de alerta: “¡No se deje corromper, ni corrompa a nadie! ¡No venda su voto a nadie, ni se preste a chantajes!”.

Recuerda el comunicado de la Arquidiócesis que encabeza Monseñor Hipólito Reyes Larios que “Nadie debe ni puede comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un acto deshonesto e inmoral. El que compra para ganar, llega para robar”.

“Si a usted lo amenazan o lo quieren chantajear de que le quitarán las ayudas y apoyos que actualmente está recibiendo si no vota por algún determinado color, eso es un delito y debe denunciarlo… los apoyos sociales a grupos vulnerables no empezaron recientemente, no se crea usted esa mentira; desde hace ya muchos años existían programas sociales que buscaban ayudar a las personas más necesitadas; además las ayudas que ofrece un gobernante en turno no salen de su bolsillo, sino de los impuestos de los ciudadanos; ningún gobernante debería presumir este tipo de acciones, esa es su tarea y la debe llevar a cabo con transparencia y honradez”.

Es un mensaje que podría tener diversas interpretaciones en el contexto del presente proceso electoral; una de ellas tiene que ver con los reiterados señalamientos contra el gobierno por el apoyo a los candidatos de Morena; un tema que ha sido abordado en reiteradas ocasiones y cada vez con mayor intensidad en las redes sociales.

En su boletín, muy difundido por los medios informativos estatales, la Arquidiócesis hace un llamado a los ciudadanos para cuidarse de “aquellos aspirantes que traicionan a sus representados, que los convencen para que les den su confianza y luego los apuñalan con iniciativas o leyes que destruyen su identidad cultural”.

En su conclusión, el comunicado señala que sería “una tragedia social que a quien se le da la confianza de gobernar o de legislar sea rehén de compromisos de grupos o de partidos, se preste a la corrupción o sea simplemente un títere manejado por intereses extraños; también sería una ofensa para el electorado que quien aspira hoy a un cargo público, lo vea simplemente como un trampolín para buscar promoverse para otro cargo político”.

El mensaje dominical de la Arquidiócesis no sólo fue un llamado a la participación ciudadana en el proceso electoral; fue una dura crítica que tiene sus destinatarios en el gobierno, en Morena y en su candidato a la alcaldía de Xalapa.