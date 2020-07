La pandemia en México ni va a la baja ni pierde intensidad, por el contrario, está cobrando más vidas y están fuera de control los contagios por Covid-19. México ya es el cuarto país con más decesos en el mundo y es el séptimo con más contagios.

Para controlar la pandemia se tienen que realizar cuatro tareas: descubrir una vacuna, encontrar un tratamiento efectivo, que los gobiernos organicen la sana distancia y que las personas cumplan con el aislamiento social.

Las dos primeras tareas dependen de los avances científicos y médicos. En todo el mundo hay equipos multidisciplinarios que a marchas forzadas estudian alternativas de vacunas y de tratamientos médicos. Los doctores, enfermeras y sanitarios se juegan la vida para salvar otras; a todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento.

La tercera condición es que el gobierno organice la sana distancia, informe correctamente los riesgos, sea consistente en las pruebas para detectar los contagios, explique y promueva la sana distancia, no confunda a la sociedad, dote de recursos materiales a los hospitales, etcétera.

El gobierno de México ha sido uno de los peores del mundo en atender la emergencia por el Covid-19. Desde un principio el presidente AMLO dijo que “hay que abrazarse, no pasa nada”, “¡detente, enemigo!”, “no dejen de salir”. El 2 de abril dijo la frase que se ha hecho famosa en el mundo: “nos vino como anillo al dedo”, y cinco días después “no es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico y social”. A finales de abril, con poco más de 2 mil contagios, dijo que “se ha podido domar la epidemia”.´

Gatell se encargó de decir que no servía el cubrebocas, que el presidente era una fuerza moral, no de contagio; no aceptó hacer pruebas masivas, confundió a la población dando por terminada la sana distancia, así como con el uso de semáforos que precipitadamente hicieron que la población se contagiara al salir del confinamiento y hoy echa la culpa a la población del fracaso sanitario.

Hoy México tiene más de 300 mil contagios y más de 35 mil muertos, con la tasa de letalidad mayor a nivel mundial y se comprueba que los países con regímenes populistas (que le dicen a la población lo que quiere oír y apelan a los sentimientos y no a la razón) son de los que tienen los peores resultados y sacrifican más a la población para obtener impuestos e impedir el colapso de las finanzas públicas.

Lo único que puede hacer la población es mantener el aislamiento social, la cuarta condición para superar la pandemia. No podemos atenernos a que la vacuna se descubra pronto o se encuentre un medicamento contra el virus, mucho menos podemos esperar algo bueno del gobierno de cuarta, lo que está en nuestras manos y sí podemos hacer es quedarnos en casa, mantener el distanciamiento social, mejorar nuestros hábitos de higiene y usar el cubrebocas en las actividades esenciales. Hacemos oración por todas las familias que han perdido un ser querido y que Dios nos ayude.

@basiliodelavega