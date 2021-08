Niños con cáncer siguen sufriendo

Nos hacen llegar la denuncia de Nariz Roja, asociación civil que apoya a pacientes con cáncer, que nuevamente en el Hospital Pediátrico de Veracruz no hay quimioterapias para las y los menores que lo requieren.

Sin embargo, acusan que lo más grave del asunto es que, en esta ocasión, “y por orden federal”, supuestamente no darán recetas de los medicamentos, situación que limita a los padres en su labor de conseguir el medicamento por fuera de la institución.

“Nosotros tenemos ese medicamento a una cuadra y $1,800,000 para ese fin”, señala la organización Nariz Roja, pero sin las recetas no puede ser adquirido.

Ante esto, nos señalan, la organización hace un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de trabajo, para que a los padres no les sea limitada la ayuda que puedan recibir de manera externa y de esa forma los niños con cáncer puedan seguir con su tratamiento.

Madres y padres de familia de diversos puntos del estado nos comentan la preocupación que tienen ante el cierre de algunas oficinas del Registro Civil y el desabasto de formatos en otras. Y es que, ante el anunciado regreso a clases y el periodo de inscripciones del estudiantado, será necesario presentar este documento.

Nos informan que en Coatzintla, desde este martes, las oficinas del Registro Civil suspendieron los trámites de expedición de copias certificadas de nacimiento debido a la pandemia del Covid-19.

No señalan que únicamente se están llevando a cabo trámites de asentamientos o defunciones y que no hay fecha para la atención de quienes requieren una copia certificada del acta, no sólo de nacimiento, sino de matrimonio, divorcio o defunción.

Sobre estos problemas, madres y padres de familia nos hace notar que lo mismo sucede en Orizaba, en donde la Oficina del Registro Civil impuso restricciones derivadas de la tercera ola de Covid-19. De esta forma, los padres de familia tendrán que esperar y ver cómo pasan los días para saber si podrán llevar a cabo los trámites de solicitud de actas de nacimientos, toda vez que en estos momentos se trata de una actividad no esencial, esto pese a que se trata de un documento oficial.

El pasado martes se viralizó, a través de Twitter e Instagram, la denuncia de una usuaria sobre supuestas acciones de racismo en un café de la ciudad de Xalapa. En su cuenta @latinamericanah expuso que a pesar de haber reservado una mesa en ese establecimiento la intentaron prácticamente correr del sitio para dar su lugar a un grupo de mujeres. “La forma en que me trataron me dejó claro que fue por su racismo, cómo una mujer negra va a estar en su finísimo local”, escribió.

El asunto escaló rápidamente al grado de que el café tuvo que desactivar los comentarios en sus plataformas. A la denuncia se sumaron otras personas, quienes también se dijeron víctimas de racismo, clasismo y malos tratos no sólo en este lugar sino en algunos otros establecimientos de la capital veracruzana.

Otros usuarios de redes sociales defendieron a la cafetería, pero la polémica está desatada.