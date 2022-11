No a la reforma electoral

En columnas anteriores hablamos de las garantías que nos daban a los mexicanos los organismos autónomos y la importancia de conservarlos dado al trabajo que durante más de treinta años como mexicanos nos ha costado constuir. Hace algunos días se anunció que el Ejecutivo ha turnado al legislativo una propuesta de reforma electoral para su discusión y análisis, pero veamos los puntos mas controversiales a considerar de esa reforma.

La reducción de los consejeros electorales y someterlos a elección popular para ocupar dichos cargos en el nuevo instituto; el INE es un organismo ciudadano no político, se debe de tener al frente a las personas más capacitadas para despempeñar una labor tan importante como lo es la democracia, imaginemos que vamos a tomar un vuelo con nuestra familia y queremos escoger a su piloto por el voto de todos los pasajeros (que no están al tanto ni de las regulaciones aéreas ni de los protocolos para el vuelo de dichas aeronaves), y no conforme a sus capacidades.

Contempla además la desaparición de los organismos electorales estatales OPLEs para concentrar la organización de las elecciones de la República, de los estados y las municipales desde un órgano centralizado en la ciudad capital. La desaparición de los diputados plurinominales, si bien la idea del ahorro en el erario suena interesante, no podemos dejar atrás que la representación de las minorías son las que dan contrapeso al gobierno en turno y con los que se debe de construir consensos y acuerdos; de ser aprobada al día de hoy el partido en el poder pasaría a tener cerca del 75% de la representatividad en la Cámara de Diputados.

Exhortamos a los diputados y senadores de las diferentes fuerzas políticas de nuestro estado a que voten con la cabeza y la razón, no con el corazón; entendemos que sus partidos puedan tener ciertas consignas ideológicas o compromisos, sin embargo, los invitamos a que analicen lo que es correcto para nuestro país y para la democracia en México.

Los mexicanos hemos luchado para que en la nación no prevalezca el poder político encima de la voluntad ciudadana, hoy debemos retomar esa lucha y defender nuestra democracia.

En Coparmex defendemos a la institución, que es la que debe de prevalecer. El INE es de todos y es nuestro deber ciudadano defenderlo y respaldarlo. Que se oiga fuerte y que se escuche lejos #NO A LA REFORMA ELECTORAL.

*Presidente Coparmex Xalapa