No confundas a las demás mujeres

Hoy en día se escucha y leo soy feminista, estoy empoderada, empodero a mujeres, te das cuenta que desconocen el tema y significado de cada palabra y que lejos de ayudar a las mujeres, niñas y adolescentes, las confunden, las guían de manera negativa. Esto es delicado porque está legislado y no es un juego, porque cada palabra antes escrita se encuentra en las leyes, tratados internacionales, Constitución federal y códigos penales. Te daré esta información que te ayudaré. Es lamentable que se cuelguen de la playera de la mujer para lucrar.

El que rompas, destruyas, hagas pintas, quemes no es feminismo; es violencia. Pero desafortunadamente las feministas lo hacen porque es la única forma que han encontrado para ser escuchadas y visibilizadas, ya que las estadísticas de feminicidio y desapariciones de mujeres van en aumento.

Que entrenes en un gimnasio, que tengas unos músculos fuertes y grandes no es empoderamiento; te gusta ese deporte y lo haces en beneficio propio.

}Que entrenes atletismo porque te gusta y buscas mejorar tu tiempo, no es empoderamiento, es una meta. Que seas instructora de alguna disciplina deportiva, o como les dicen, coach, y cobres, no es empoderamiento, es tu negocio, tu trabajo y te pagan por ello. Que tengas negocios, vendas esto o aquello, no significa empoderamiento; eres comerciante.

Que emprendas varios negocios se llama ser emprendedora, que salgas con varios caballeros y te compren tus gustos no es empoderamiento; que te tomes una foto en un mini vestido o pases tu pack, golpees y grites groserías, no es empoderamiento.

Que realices una carrera atlética y digas que es para mujeres y cobres dinero por cada inscripción, no es una carrera feminista o para empoderar a las mujeres. ¡No!, es un negocio lucrativo para ti.

Lamentable porque hoy en día cualquier persona utiliza “la playera de la mujer para lucrar”, sin ver que atrás hubo dolor, muerte y violencia.

¿Qué es el feminismo? Es un movimiento político, social, cultural, económico, que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre; lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derecho, y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo; busca que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar el control y la dominación, así como trasformar sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria.

Como movimiento social ha buscado promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos como votar y ocupar cargos públicos; derechos económicos como recibir igual remuneración por igual tarea, recibir una educación, ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia, además el feminismo ha jugado un rol importante en denunciar y cambiar los rolos y estereotipos de género.

¿Qué es empoderamiento? De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Veracruz, artículo 4, fracción VIII, a la letra dice:

Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio de poder democrático que emana del goce de sus derechos y libertades.

En la declaración sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como bien para la humanidad del 28 de voviembre de 2017, dice que empoderar a las mujeres para el ejercicio de sus derechos y fortalecer a los mecanismos de protección y acceso a la justicia.

Cabe señalar que gracias a las feministas, activistas, la tecnología y los medios de comunicación, los derechos de las mujeres han avanzado y se ha visibilizado la discriminación y desigualdad que antes no se veía y de la cual tampoco se hablaba.

