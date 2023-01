No debemos permitir que Morena siga atentando contra la democracia

En este nuevo periodo que comienza de trabajos legislativos, los senadores de Acción Nacional no permitiremos que Morena siga atentando contra la democracia, seguiremos dando la batalla contra las reformas electorales del tan polémico plan B, que ya fueron aprobadas, y las que están pendientes por discutir.



Ante los golpes a la democracia que continuamente ha hecho el partido en el poder, han logrado que su tan mencionado plan B se defina en los tribunales, porque están haciendo un crimen tan grande que están poniendo en riesgo las próximas elecciones y no permitiremos que sigan lastimando a la democracia.



La oposición no pagará deudas pendientes del Presidente, la oposición no ha hecho ningún tipo de trato ni les debe nada a los partidos satélites de Morena, para darles perpetuidad como moneda de cambio por los favores que han realizado.



Por ello las acciones de inconstitucionalidad que hemos puesto y que vendrán por el daño que quieren provocar a beneficio propio, como el eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, para que ellos tengan pleno control de las elecciones.



También seguiremos defendiendo la libertad de expresión y no podemos permitir que la única información que salga sea de la vocería o de Presidencia de la República, al intentar con una ley a modo recortar el presupuesto, acción que también afecta a los medios de comunicación.



La tóxica y destructiva reforma electoral del Presidente pone la gobernabilidad en riesgo, pero estamos a tiempo de evitar el enorme daño que este gobierno le está haciendo a la democracia.



Es por eso que seguiremos del lado de la democracia, escuchando a los ciudadanos que saben que esto es un peligro para nuestras libertades, y junto con ellos iremos a todas las instancias correspondientes y nos valdremos de todos los recursos que marca la ley para detener este perverso retroceso democrático.



Seguiremos rescatando a México, confiamos en la Corte para que resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado y juntos con la sociedad trabajaremos para garantizar una verdadera certeza de los próximos comicios electorales.