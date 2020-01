No encarnaré un "maximato": Andrés Manuel

La frase, como es evidente, pertenece al presidente de la República y fue dicha en una de sus mañaneras.

Tal expresión presidencial fue escuchada por los mexicanos el martes pasado cuando Andrés Manuel López Obrador hizo alusión una vez más al tema de su reelección.

Aunque él afirma, reitera, insiste en que no buscará reelegirse hay quienes no le creen y aseguran que está preparando el terreno para que sus seguidores le pidan que se quede otro sexenio.

El tema fue retomado por el experimentado periodista Miguel Reyes Razo, quien acaba de publicar en El sol del México su visión de lo dicho por AMLO este martes 14.

En La mañanera vista por Reyes Razo se lee: "Llevo una cuenta puntual. Sé que el tiempo de mi Presidencia tiene límite. No se prolongará ni un minuto. Y como no hay, ni habrá reelección me retiraré entonces de la política”.

2020 es un año político y viene muy a doc lo dicho por el presidente: “Me despediré de la política. No encarnaré un 'maximato'. No me transformaré en 'el hombre del poder detrás del trono'.

Aunque puede tomarse como un discurso gastado hay que considerar que la no reelección la estable la Constitución y que habría que reformarla para que el presidente pudiera intentar reelegirse en el cargo.

Por eso no es casual que haya repetido: “No quiero ser visto cacique. Tampoco caudillo. Jamás buscaré ser candidato a un cargo. Ni aceptaré ser consejero. Y menos asesor”.

Además de otros temas, en su texto el periodista retoma esta parte lo dicho por el presidente: “Seré dueño de mi tiempo. Lo destinaré a la realización de un anhelo que abrigo desde hace mucho tiempo. Escribir una obra profunda, bien investigada sobre el conservadurismo. Orígenes. Efectos. Historia. Obra muy seria. Así será”.

El Peje puntualiza para remarcar su agenda personal: "Sabedor de los límites de mi tiempo en la Presidencia de la República me propongo no dejar obras a medias. No incurriré en errores de antecesores que entregaron ruinas. Transformaron en chatarra miles de toneladas de acero y ladrillos”.

¿ADIÓS AL TREN MAYA?

De todo lo expresado ese día por la voz oficial llama la atención que también estaría preparando la eventual cancelación de una de las obras más importantes de su gobierno.

Asó lo planteó: “Veo con preocupación cómo pasa el tiempo. Decidí que, si no logró este año iniciar la construcción de las obras del Tren Maya, cancelaré el proyecto. Ya no habrá tiempo. Y todo depende de mi estado de salud. De mis condiciones de vida. De cómo me trate el tiempo”.

Y su argumento es que él quiere dejar terminado lo que comience: “Tampoco ejecutaré obras que requieran de los años de otra administración. Eso marcó la administración anterior. El aeropuerto de Texcoco conocería fin en 2025”.

De concretarse su anuncio, el presidente estaría tirando a la basura todo lo que ya invirtió el gobierno en ese proyecto, asunto que sería usado por sus adversarios para criticarlo una vez más.

Con el tiempo se verá.

