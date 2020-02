No es el plástico, somos nosotros

Nadie pone en duda que el planeta está en crisis y somos los humanos quienes estamos acabando con él, muestra de ello es el cambio tan brutal en el clima debido al calentamiento global, pero se siguen talando bosques, provocando incendios en los mismos, se cortan árboles y si bien se siembran nuevos, no se cuidan y se pierden.

Ahora va la guerra contra el plástico y similares, todos derivados del petróleo y es cierto, el plástico invadió el planeta, pero es la gente quien causa la contaminación al desecharlo de manera inconsciente, haciendo que esas bolsas y empaques plásticos y el llamado unicel, productos todos desechables, que quedan en las calles, que contaminan ríos, bosques y millones terminan en el mar, al grado que se han formado islotes de basura plástica en los océanos y que matan a millones de animales marinos y terrestres al ser tragados, atorados en bolsas hasta asfixiarse y matando plantas y algas marinas, tan necesario para la vida en el mar.

Cierto, el plástico se volvió un grave problema, pero no por el mismo, sino por cómo lo manejamos y desechamos. Sabemos que todo ese plástico, el pet, incluso el unicel, son reciclables y pueden reutilizarse en el mismo producto o en otras aplicaciones, lo malo es que una vez utilizado se abandona a su suerte y contamina.

La reciente campaña contra las bolsas plásticas y contenedores de unicel que ha iniciado en la Ciudad de México y se ha extendido al resto del país es una medida para evitar la contaminación, aunque no es suficiente ni resolutiva. Pensemos que las bolsas del supermercado, generalmente terminan como contenedores de basura, para lo cual no sirven las bolsas de papel y al final si no hay del súper, se compran bolsas para tal fin. Nadie va a andar cargando platos o tóperes para comprar alimentos en la tienda de la esquina o en el puesto de antojitos ni va a llevar hielera para comprar alimentos refrigerados o congelados en los autoservicios. La solución está en que todos hagamos un uso correcto y desechemos adecuadamente tales productos plásticos para que sean reciclados y reutilizados como materia prima, en lugar de simplemente tirarlos al bote, en la calle o en playas y bosques de manera inconsciente, y por otro lado, pensemos que las bolsas de papel cuestan árboles.

Los que no tienen abuela son los autoservicios y tiendas que ahora no quieren dar la bolsa plástica, pero en lugar de poner bolsas biodegradables, venden las de papel e incluso las de plástico con todo y su logotipo, lo cual es un abuso para el cliente.

El uso de plásticos no se acabará; lo que debemos hacer es usarlos más de una vez y cuando ya no sirvan desecharlos adecuadamente, evitando con ello la contaminación, propiciando el reciclado y si se va al campo, la playa o al parque, no tire basura, al contrario, recoja la que hay tirada y deje el lugar limpio.