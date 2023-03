¡No es no!

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un grave problema en México y se presenta en diferentes ámbitos y niveles socioeconómicos, sin embargo, persiste el aumento de casos.



La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dice que, de acuerdo con informes, el mayor porcentaje aparece en el delito de violación (27.9%), los abusos sexuales representan el 20.1%, los abusos deshonestos 9.8%, hostigamientos sexuales 3.9%, tocamientos 3.8%, estupro 3.4%, delitos contra el desarrollo y la dignidad de las personas 3.0%, y acoso sexual 1.6%. Asimismo, de acuerdo con expertos, los mayores ataques sexuales, acoso y hostigamiento sexual son perpetuados por personas conocidas, amigos, familiares o compañeros de escuela.



El fenómeno de la delincuencia en menores seguirá incrementándose, no podrán evitarse si la autoridad no contribuye con mejores programas de prevención del delito, trato y tratamiento del menor antes de convertirse en infractor, en adolescente en conflicto con la ley. La Política Criminal del Estado en materia de menores, se formula en una gran mayoría de casos por reacción, por lo que se desatiende la prevención del delito, no obstante que ésta es la principal tarea que debe realizar el Estado. No solamente para los menores, sino también para los padres de familia, mediante la cual se les brinde información sobre la prevención del delito y la detección de riesgo en sus hijos.



Deben saber que los abusos sexuales, acoso y hostigamiento sexual, violación sexual, pederastia, son delitos ocultos donde los perpetradores siempre buscarán a la víctima donde esté sola para cometer el abuso. En este tipo de delitos, para denunciar no necesariamente necesitas testigos, ya que su nombre lo dice: son delitos ocultos.



Es importante que los padres de familia hablen con sus hijas, ya que deben darles la confianza a sus hijos para que les platiquen sus miedos, temores, o si llegan a ser víctimas de abuso sexual.



Hoy en día en las escuelas se están cometiendo abusos sexuales, lamentable porque las mismas autoridades educativas quieren esconder estos actos y porque los docentes no están preparados para llevar o denunciar los mismos; no conocen la perspectiva de género.



Quiero decirle a las niñas y adolescentes que cuando alguno de sus compañeros las toca de manera inadecuada, no lo permitan, si tú no quieres, “no es no”, porque obligarte a hacer algo que tú no quieres es un delito grave. Aunque aparentemente existan situaciones que te hagan ver que eres culpable no es así, no lo eres, “no es no”.



Asimismo, decir que no existen las víctimas provocativas y no debes permitir que te quieran callar y culpar por decir que abusaron de ti, tú eres la víctima, tú no eres culpable. “Y yo sí te creo”, hoy en día existen organizaciones, asociaciones civiles que apoyan y acompañan a chicas que son víctimas de abuso sexual. No están solas, la justicia sí existe.



lexfemme.12@hotmail.com