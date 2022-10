No han partido, sólo están ausentes

A través de nuestra vida hemos experimentado pérdidas, ellas son de muchas clases o tipos, pero el adecuarse a los cambios, y a las ausencias es una señal de amor.

La amalgama de las tradiciones prehispánicas, junto a la pluri culturalizada tradición existente en los pueblos originarios de México, han generado un crisol tan variado como incluyente. Hablar del final del tiempo de todo ser humano es tener que mencionar la muerte, y en tal acto nos ven desde el extranjero como un pueblo único, en el cual nos reímos de ella, e incluso la festejamos con nuestros rituales y costumbres.

Cualquier pérdida es una pequeña muerte, un cambio que experimentamos en nuestros seres, al terminar la infancia sigue la adolescencia, pero al concluir ésta sigue la madurez. La próxima estación será la senectud, la cual en ocasiones es poco valorada, y hasta abusada por algunos malos tratos para con este segmento de la población.

Y vi volar las hojas muertas del destino predicho, cuando muchas de ellas platicaron conmigo, las primaveras volaban sin destinos, pero las golondrinas acudieron al suelo para levantarlas y elevarlas a otros cielos. Ilusamente creí que todo sería para siempre, mi padre, mis mejores amigos, mis conocidos, hasta mis mascotas queridas se han ido. Pero es que ¿acaso no están aquí? Aún los sueño y los percibo en el aroma de un viento del tiempo demoledor, y son seres vivos que se mueven tras el velo del misterio insondable de las cortinas que se mueven con el pensamiento convertido en remolinos; no se han ido, sólo están ausentes.

El perfume del silencio clava su cruz en el destino de los recuerdos, de las raíces del tiempo, de las risas de mis abuelas, del ceño fruncido de los abuelos, o del grito de mi padre cuando era yo un niño. He llevado al recuerdo de mis altares sus almas, pero ya no con luto, pues sé de antemano que en ocasiones nos visitan, y se van percibiendo en todo aquello que vemos, en nuestros hijos, que como retoños de abril sonríen al sol, saludan a la luna y están hechos de los espíritus ancestrales, de mi tribu en apariencia perdida, de los tótems que nos dan identidad, y de un Dios indestructible que habita en mi pecho y me dice: “No temas, yo estoy contigo”.

En el recuento de nuestras vidas, las añoranzas se convierten en esperanzas, ya que nuestros días son más bellos cuando también aceptamos nuestra falibilidad y la condición humana que envuelve a nuestro ser, y es entonces cuando nos liberamos del temor al fin de nuestros días, no se puede estar vivo y apreciar las razones y motivaciones de la vida en todo su esplendor, si es que constantemente nos aterra el fin de la misma.

Estoy consciente de los cambios que vamos sintiendo, percibiendo y demás en el transcurrir de los años, veo a mi generación convertida en adultos, nos aferramos a nuestras ideas y las creímos inamovibles. Por cierto esto me trae un bello recuerdo, ya que mi abuelo paterno me enseñó la clave morse en sus viejos telégrafos, él decía que ser telegrafista de primera era contar con un futuro brillante y prometedor. Ahora el telégrafo no hay casi nadie que nos los recuerde, lo que sí hay es una revolución cuántica y tecnológica, en la cual muchos nos hemos quedado atrás, y me incluyo ya que todo el masivo avance tecnológico nos ha rebasado a la gran mayoría.

Y aun así creo que: “Nunca nos iremos, tan sólo habremos de cambiar y de liberarnos de las ataduras de la corporalidad, y el tiempo”.