No hay logros sin trabajo y esfuerzo

Las fiestas decembrinas nos sumergen en una burbuja de gozo y alegría. Hay razones reales, no sólo por el festejo de quien, para los cristianos, representa el salvador del mundo, también porque son momentos de encuentro, de convivencia, de familia, de un optimismo desbordado, que se exalta por la abundancia de comida, azúcares y bebidas espirituosos, que elevan nuestros sentidos.

Ebrios de felicidad, por unos días, al empezar el nuevo año se nos viene encima la acuciante realidad: el pago del predial, de la renta, del agua, de la luz, de la despensa y una larga lista de pendientes que acentúan la resaca del fin de año. Si no supimos organizarnos, esa burbuja de felicidad se convierte en una pesada carga que desplaza de sopetón la alegría que nos inundaba.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha traído esperanza a miles de familias de México y de Veracruz, que durante un año más vieron llegar a sus casas apoyos, becas, programas sociales, etcétera. Esta motivación, estos incentivos económicos, estas oportunidades, no pueden quedarse ahí, en la algarabía y el festejo. No, como en las fiestas decembrinas, el gozo se debe transformar en acción para ir más adelante.

Estos resultados son los que permitieron también el que la consulta por la revocación de su mandato alcanzará los 10 millones de firmas en todo el país. Así lo expresó el presidente en su conferencia de este lunes: "Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le va a corresponder a los del INE, revisar que sean firmas auténticas, separarlas, desecharlas, esto que significa que la gente quiere participar", indicó.

Remarcó que en caso de que la participación no llegue al 40 por ciento mínimo para que la consulta pueda ser vinculatoria, él respetará la decisión de la gente y tomará las acciones correspondientes. Veracruz fue uno de los estados que más firmas aportaron en esta consulta.

"En mi caso, aunque no se llegue, y hay que modificar eso, si la gente dice que me vaya, me voy", indicó este lunes el mandatario mexicano, de manera firme y contundente. También hizo un llamado para que la gente salga a votar el 10 de abril del 2022 y así se cierre el círculo que marca la ley para la revocación de mandato, un ejercicio inédito en la vida política de nuestro país.

Como ya lo hemos apuntado aquí, de acuerdo con la ley federal de revocación de mandato, la consulta se llevará a cabo si se reúnen las rúbricas de al menos el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, lo que equivale a 2 millones 758 mil 227. El proceso de captación comprendió el periodo del 1 de noviembre al 25 de diciembre de este año.

Que nadie se confunda

Y en este proyecto de transformación, de cambio de mentalidad, que nadie se confunda, porque hay algunos que, aunque navegan con nuestra bandera, pretenden proteger a delincuentes y se lanzan en contra de quienes buscan restablecer el orden y la paz en Veracruz. Aquí no se trata de que a los amigos "justicia y gracia" y a los enemigos "la ley a secas". No, en la Cuarta Transformación todos somos iguales ante la ley.

Serán las autoridades encargadas de procuración de justicia en Veracruz, quienes determinen el caso de José Manuel "N". Intentar politizar la justicia no ayuda en nada. Esos tiempos de la "aplanadora", para hacer lo que se viniera en gana con la ley, se acabaron. Ahora se investiga, se analiza, se actúa y se castiga.

Que nadie se confunda o como decía el clásico, "no se hagan bolas". Y esto lo sabe muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al referirse al caso, dio su respaldo absoluto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a las instancias de procuración de justicia. Todo lo demás es show mediático e intereses personales.

Amigas y amigos. Pásenla bonito, disfruten de su familia, festejen en grande con alegría, para que recargados, sigamos luchando por nuestro estado y nuestro país que tanto nos necesitan.

Comentarios: Facebook Yair Ademar Domínguez Twitter @YairAdemar