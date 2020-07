No hay peor ciego que el que no quiere ver

No obstante que el artículo 6o. constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que la expresión de las ideas será reconocida en la forma como se exteriorizan la inteligencia y la naturaleza humana, ahora resulta que es el propio Estado el que pretende ocultar la verdad de los hechos que se hacen públicos, en una clara manipulación a radioescuchas y televidentes.

El pueblo no ve bien la censura que se pretende dar a la presencia innegable del crimen organizado, cometiendo homicidios dolosos, amedrentando a la Guardia Nacional y al mismo Ejército Mexicano, cuyos efectivos tienen prohibido responder a los actos de provocación con que los delincuentes los tratan y lo peor, que nada importa la presencia de periodistas y camarógrafos cuya información se pretende torcer, para que la sociedad ignore el peligro diario que se vive en las ciudades donde no hay gobierno y las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública se encuentran maniatadas.

Muchas voces de miembros destacados de la sociedad civil se han pronunciado públicamente para decirle al propio presidente López Obrador que los serviles funcionarios de su gobierno no pueden tapar el sol con un dedo; el pueblo no es tonto ni mentalmente discapacitado como para no comprender y valorar que sólo con “abrazos, no balazos” se puede imponer la fuerza pública, cuyos orígenes se justifican para defender a las instituciones y a la sociedad en su conjunto.

Vetar noticieros de televisión y radio, estigmatizar a periodistas y comunicadores por mostrar la realidad sangrienta que vivimos en México, forma parte de la tradición autoritaria que durante 18 años fustigó el actual presidente López Obrador, quien ahora con tal actitud nos hace recordar al expresidente López Portillo, quien en una comida con periodistas y dueños de medios de comunicación les reprochó “no pago para que me peguen” y enseguida amenazó con quitar concesiones y cerrar medios que difundieran ataques a su gobierno.

La promesa de López Obrador en campaña, cuando se refirió a las “benditas redes sociales”, fue que de llegar a la presidencia de México su régimen organizaría un sistema democrático en materia de comunicación, con el fin de garantizar la libertad de crítica y al mismo tiempo transparentar los actos y las acciones de gobierno para terminar con el control de la información.