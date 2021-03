No más Macedonios; no más candidatos agresores

Como ustedes recordarán, el año pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 3 de 3 contra la Violencia contra las Mujeres, no solo como un acuerdo de voluntad para evitarla, sino como un mecanismo que impidiera a agresores ser postulados a un cargo de elección popular. Desafortunadamente varios partidos políticos lo han pasado por alto.

El ejemplo más claro lo estamos viviendo con Morena y Félix Salgado Macedonio. Luego de darse a conocer tres denuncias en su contra por violación, la presión social, el trabajo de los colectivos feministas, las voces de muchas senadoras, diputadas y mujeres de este país, hizo que le pusieran pausa a su candidatura al gobierno de Guerrero. Y digo pausa porque van a levantar una nueva encuesta en la que ya dijo él que va a pedir ser considerado.

No solo debieron retirarle la candidatura, sino proceder en su contra, pues hay tres víctimas de por medio, pero desde la Presidencia se le consiente y hasta se le defiende, por eso no extraña que el Tribunal Electoral de su estado desechara el juicio en su contra.

Otro caso se dio en Puebla, en donde el Movimiento Ciudadano le quitó la candidatura a diputado local a un sujeto a quienes usuarios de redes sociales evidenciaron por las indignantes fotografías que publicaba, a todas luces pedófilas y más allá.

Pero desafortunadamente, como ellos, hay muchos otros más. Por eso hace unos días propuse a mis compañeras y compañeros ampliar los requisitos constitucionales, mandatados en el artículo 55, para ser diputado y garantizar que ningún candidato haya incurrido en alguna situación de violencia de género, ni intrafamiliar.

Desde 2019 a e enero de este año, que es el corte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 2 mil mexicanas han sido asesinadas por razones de género. No hay un solo día en que no haya niñas y jóvenes desaparecidas Es el indicador más claro de que México enfrenta una grave crisis en la materia, por lo que no podemos permitir que en la que debe ser la casa del pueblo, donde deben estar representados sus intereses, estén refugiados agresores.

La reforma que presenté plantea que no debe estar condenada o condenado mediante sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en ninguna entidad federativa y/o en los registros de los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, pues desafortunadamente de estos pululan los casos.

No tener sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género y no ser probable responsable en cualquier tipo de procedimientos por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género y/o de delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.

Ya es tiempo de que se tomen acciones contundentes para evitar que hombres violentos, que rehúyen a sus obligaciones y que tergiversan la ley, sigan llegando a puestos de elección y de decisión. Así jamás van a cambiar las cosas. ¡No queremos más Macedonios en el país!

Diputada federal del PRI

@AniluIngram