No más violencia, México merece más

Iniciar un nuevo año es símbolo de esperanza de oportunidades, el inicio de un año nuevo es el momento que ocupamos para expresar nuestros mejores deseos y empezar con mucho optimismo 365 días con la mejor de las realidades y que sean positivas.

Pero los primeros días de este año empezaron en negativo, arrancamos el 2024 con mucha más inseguridad, una alarmante violencia y unas inexplicables masacres que pintan nuevamente al país de sangre.

En febrero del 2017, el todavía candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía que si triunfaba su movimiento, no habría más masacres y se acabaría la guerra, pero irónicamente su sexenio lleva más de 170 mil muertos y es la administración que más masacres lleva en la historia reciente.

Desgraciadamente para los mexicanos, la estrategia de “abrazos, no balazos”, no funcionó, en los casi seis años no existió una verdadera estrategia de seguridad y hoy la seguimos palpando en estados como Tamaulipas, Veracruz, Morelos y los más recientes, Guerrero y Tabasco, que están sumidos en la violencia e inseguridad, y el Presidente no hace más que minimizar todo lo que pasa.

Y más en estas épocas electorales, que sabe que solo con votos asegurarán su permanencia para el 2024 y su única estrategia es desviar la atención que tienen un Estado fallido hundido en el terror de la violencia.

Aunque en sus mañaneras insista que “ya no hay masacres” o que “solo son montajes para derrocar a mi gran movimiento de transformación”, Tabasco, su estado natal, a pocos días de concluir el 2023, sus habitantes vivieron un infierno y en redes sociales reportaron la quema de vehículos y la presencia de grupos armados en diferentes partes de la entidad.

Al iniciar el 2024 volvió la ola de violencia en diversos puntos del país: Sinaloa, Guerrero, Tabasco, dejando los primeros días de este año 308 personas asesinadas en los primeros cinco días de enero, con un promedio de 62 homicidios al día, datos no de la oposición que quiere “desacreditar” este gobierno, son cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

No creo que por ese terror votaron lo más de 30 millones de mexicanos, claro que no, por eso no votaron, por eso mismo no nos podemos volver a equivocar, México ya no aguanta otros seis años más de Morena, no lo deseo, pero este sexenio “transformador” tal parece que acabará con más de 200 mil muertos, y no lo podemos permitir, no puede continuar su movimiento, eso nos llevará a que siga avanzando el terror, la cifra de muertos, la violencia y la inseguridad.

México y todos los mexicanos merecemos más, merecemos seguridad, que nadie irrumpa en nuestras casas y acribille a todos, que los niños y niñas no mueran por culpa de un enfrentamiento, que no haya más desaparecidos, que no haya más muertos, que no haya más violencia, por eso todos unidos podemos cambiar el rumbo y sé que vienen mejores tiempos para Veracruz y para México.

*Senador por Veracruz. PAN