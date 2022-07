No postulen a las vacas

Buen día, apreciado lector. Apenas se habló de la elección de consejeros para determinar candidatos, como era de esperarse, como lo hicieron antes en el PRI y en el PAN, los aspirantes a suceder al presidente López Obrador ya andan a las greñas para que el elector principal ordene la línea favorable.

En Morena, con todo y los divisionismos que siempre se han traído sus integrantes surgidos de todos los partidos habidos y por haber, están seguros que –como alguna vez declaró Uriel Flores Aguayo a este reportero- ganarán, aunque postulen a una vaca.

Y ese es el quid de la cuestión; escoger candidatos honestos, pero también capaces.

Con el tiempo que llevan en los cargos hay servidores públicos que no se dan cuenta aun de la dimensión de las tareas por las que el pueblo en masa se dirigió a hacerlos triunfar en 2018.

En alguna de sus obras, el estudioso de las letras Rogelio Guedea escribió que “A lo largo de su vida, y a través de sus Analectas o sus Cuatro libros, Confucio dedicó reflexiones importantes al arte de gobernar. Confucio afirmaba que para gobernar un reino primero se debía gobernar bien a la propia familia, y que para gobernar a la propia familia primero se debía gobernar a uno mismo, pero que, para gobernarse a uno mismo, primero se debía poner en rectitud nuestras pasiones, miedos y conducta, porque son nuestras acciones y no nuestras palabras las que nos definen. Que es entonces que un gobernante podrá gobernar de buena manera y podrá tener a su vez un gabinete de gobierno con las mismas virtudes que él mismo. Confucio acentúa que uno se da cuenta cuando un gobernante (él le llama príncipe) es virtuoso o no, como dije al principio, por sus acciones, no por sus palabras, de manera que si nombra a un ministro conocido por su perversidad, quiere decir que ese príncipe es también perverso. De igual modo, si nombra a un ministro conocido por su virtud, entonces ese príncipe es también virtuoso.

“Decía Confucio que más valía un príncipe recto y honesto que uno talentoso, porque un talento con vicio hace más daño que una rectitud sin talento. La elección de los ministros que acompañarán al príncipe en la gobernanza es fundamental, por eso Confucio critica a todos aquellos príncipes que deshonran a los ministros justos y de honestidad intachable y en cambio premian a los corruptos, dándoles altos cargos. Un príncipe así, refiere Confucio, prepara, más tarde que temprano, su propia ruina”. Esa es la cuestión, cuestionados morenos.

Tenga el lector paz y armonía en su hogar. Cuide el agua y siembre plantas.

gustavocadenamathey@gmail.com