No puede haber justicia sin igualdad social

De joven aspiró a ser beisbolista profesional, primera base. ¿Qué características debe tener quien juega esta posición? Buen fildeador, capacidad de reacción, concentración, agilidad mental, buena vista y a la par, buen brazo, en potencia y buen tino.

También debe tener ubicación a la defensiva, movilidad, y como se dice en el argot, “joseador”, porque al estar cerca de las gradas, hay que no sólo jugar para ellas, sino proteger a las mujeres que ahí se ubican, y tener, por lo tanto, capacidad para estar en el juego, pero también estar atento a su protección -de ellas, de las mujeres-. Además de todas las anteriores virtudes, siempre se debe ser bueno a la ofensiva, siempre macanear.

Características que quien ejerce hoy la política interior veracruzana no solo cumple, sino que por mucho rebasa en virtudes aplicadas a la política, como una actividad virtuosa que transforma la vida de millones de personas. La política, como toda circunstancia de nuestra vida, está en continuo cambio, movimiento y dinamismo, exige de sus actores características y formas que se adapten a una realidad cada vez más exigente y que a su vez, sean mayormente eficaces y eficientes.

El genial Pepe Mujica comenzó una serie de reflexiones que indicaban como un imperativo la necesidad de que el gobernante viviera, y en algunos casos padeciera, las mismas cosas que un ciudadano común, ello no solo por el imperativo ético de equidad, sino por una necesidad de entender las condiciones en las que un gobernado vive de forma habitual, ello lo convierte en un ser humano, empático y solidario en su más pura esencia, que a su vez lo llevará a amar el lugar y a la gente a la que se debe.

Estas circunstancias las cumple a cabalidad nuestro secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien a temprana edad vive el fenómeno de la migración para buscar mejores oportunidades, de la Cuenca pasa a la esquina de nuestra nación, en la orilla de nuestra patria comienza a forjar en la cátedra el deseo por el aprendizaje continuo y la ventaja que da estar frente a un grupo, para ser testigo propio de las necesidades de alumnos, familias y por supuesto, de toda una sociedad; se forja en los lugares donde se privilegia la libertad de pensamiento y de acción como lo puede ser un espacio universitario, cada momento y circunstancia lo van convirtiendo en un elemento capacitado para desarrollar su actual labor. El libro santo nos recuerda, Dios no te otorga una misión sin antes darte las facultades para cumplirla. Este es el caso de él, firme pero al mismo tiempo diligentemente amoroso con su estado.

En política es necesario tener convicción por el saber, por el servicio y por la historia, por supuesto que nuestro personaje las tiene y las cumple sin regateo alguno, conoce y tiene conciencia de su labor, lo que le da la posibilidad de entender la encrucijada histórica que vive no solo nuestro país, sino también nuestro estado. Observa la necesidad de servir a cada uno de los veracruzanos, sin distingo alguno, abarca su rango de cobertura desde Las Choapas hasta Pánuco, pasando por cada una de las regiones de nuestro bello estado; ha sabido ver lo más bonito de cada uno de los 212 municipios de esta tierra de lucha, lo que nadie en absoluto lo había hecho, pero además conoce en perspectiva alejada del maniqueísmo la participación del estado en la historia de nuestro país, como un pilar fundamental de nuestro querido México.

La política es un pantano de incertidumbre, donde el arte es darle certeza a lo que no la tiene. Él, el maestro Eric, lo hace. Hoy es el alma de este estado, que se convierte día a día en referente para bien de un país en transformación imparable. En gran medida su vivencia le permite entender la necesidad de una sociedad que exige justicia, entendiéndola como el único camino para la igualdad social, misma que no solo entiende, sino que vive con una extraordinaria inteligencia, se asume orgullosamente de su negritud, lo que le da una palestra para entender a quienes más lo necesitan y quienes han sido relegados no solo por razones de raza y cultura, sino todo aquel que había sido invisible para gobiernos anteriores. Pienso que él es ya un político de época, de gran calado en nuestro estado y a quien se le augura un futuro exitoso; todo el estado de la mano de él seguirá yendo a buen puerto, navegando con firmeza en un agua caudalosa como lo hace el catamarán El Cuenqueño, que navega eficaz pero atento, que da seguridad pero también afecto, que da ejemplo y amor a toda una zona que permea para todas las regiones, siendo aspiracional lo que se puede lograr, con convicción y amor por su tierra, y no necesariamente con los grandes recursos, sino con el ilimitado gusto por servir y por hacer de este sitio un mejor lugar para vivir, preparar nuestra tierra para los que vienen después de nosotros y darle a su actuar un muy amplio impacto y sentido social a su proceder. Todo esto es solo una muestra de lo que representa nuestro secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien además, siempre macanea, y con todo lo que antes cité cumple de sobra con las características de un gran primera base, pero sobretodo, como un gran ser humano, que lleva las riendas de nuestro estado en materia interior de forma extraordinaria.

(*) Diputado federal. Morena