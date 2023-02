No queremos ser un país en democracia

En el artículo tercero de la Constitución nos impusimos que no solo queríamos una democracia que fuera un sistema de gobierno, sino también uno de vida. Largo ha sido el camino de los mexicanos en la construcción de la democracia que hemos anhelado desde el movimiento revolucionario de 1910 y que quedó plasmado en nuestra Constitución de 1917.



Por ello siempre estuvimos adelante de la visión formal o shumpeteriana de la concepción de la democracia para ubicarnos en la vanguardia de construir una democracia de forma armoniosa que fuera más allá de las elecciones, que nuestra democracia estuviera en permanente ascenso en el nivel de vida y de los derechos de todos los mexicanos.



Con la primera reforma política de 1977 se abrió un gran horizonte en el sistema político para incluir a todos y hacer del sistema electoral uno más representativo para las minorías, y más adelante, la arquitectura de un órgano autónomo para la organización de las elecciones confiable a todos los actores políticos (IFE, ahora INE), generando la liberalización política como método de apertura en un permanente espacio de reformas hasta culminar con la alternancia política del año 2000 en la presidencia de la República.



El pluripartidismo, imperante en el Congreso desde 1997, los llamados "gobiernos divididos", donde el presidente y su partido político no tuvieron mayoría en el Congreso, obligaron a la negociación política permanente, pero esta manera de hacer política nunca puso en riesgo la estabilidad ni la gobernabilidad en el país.



Sin embargo, los cambios acontecidos en las alternancias políticas, entre otros, generaron distorsiones en el sistema político, que junto a la última crisis financiera y económica de 2008 y acciones de corrupción e impunidad de la clase política y la cartelización de los partidos políticos, así como la inseguridad y la violencia generada por las bandas criminales, crearon las condiciones para que un populista del sistema accediera al poder con el voto popular.



Es preciso defender al INE, pero al mismo tiempo es fundamental volver a creer en la política. Defender la democracia es un concepto que en abstracto resulta inapelable, pero cuando la batalla se traduce en beneficios para los mismos partidos de siempre la situación se vuelve descorazonadora: de ahí la falta de interés y el abstencionismo. Salvemos al INE, con toda nuestra convicción, pero exijamos más de los partidos y sus diligencias, con la misma energía. La democracia no se trata de membretes, sino de ciudadanos: la democracia, en realidad, sólo podrá salvarse en la medida en que la sociedad vuelva a creer en la política.



En otro orden de ideas, mientras se encontraba en la cárcel Antonio Gramsci revolucionó con sus escritos la lucha comunista, al proponer que para llegar al poder y modificar el orden social, se debería primero conquistar la cultura usando el lenguaje como arma estratégica, y machacar las ideas en tres campos de acción: las escuelas, los medios de comunicación y las leyes.



Menciono el antecedente porque es exactamente lo que hace la diputada de Morena Aleida Alavez para imponernos su manera de pensar a todos los mexicanos, sobre todo a niños y jóvenes. No es casualidad que para lograr la aceptación de sus propuestas, como el aborto, el suicidio asistido, la ideología de género, entre otras, acuñe y machaque hasta el cansancio nuevos términos, que el filósofo español Alfonso López Quintás, experto en evidenciar la manipulación del lenguaje, definió como palabras talismán, porque resultan atractivas, suenan bien, aunque no entendamos plenamente lo que significan, ni sus implicaciones. Actualmente, en la Cámara de Diputados se analiza la modificación de 27 artículos de nuestra Constitución, un hecho histórico, bajo el nombre talismán de "Igualdad Sustantiva y Género". Bajo este megalodón legislativo, que de nombre suena bien y en el fondo apesta, se nos quiere hacer ver que solamente se trata de promover la paridad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, que es necesario, pero la verdad es otra.