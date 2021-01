No somos perfectos, tampoco infalibles

Conozco desde hace muchos años a la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes. Como reportera y comunicadora fue siempre muy rigurosa.

He sido testigo de cómo se fue preparando y profesionalizando para el cargo en el que hoy se desempeña.Por ello, me llamó la atención su congruencia en el voto emitido ayer en la sesión pública extraordinaria, en contra de su compañero Comisionado Alfredo Corona Lizárraga, quien con el respaldo de la Comisionada Magda Zayas Muñoz, avalaron interponer una controversia constitucional en contra de la resolución 91/20 del recurso de inconformidad emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los vericuetos de esta historia son muchas, pero para digerirla al lector, habría que decir que al Comisionado Alfredo Corona Lizárraga el INAI le enmendó recientemente la plana por su denodado interés por "sobreseer" —dejar de cumplir una obligación o de tramitar una causa o un proceso—, afectando o incumpliendo la demanda de un ciudadano que solicitó información pública de un Ayuntamiento. Ante la resolución del INAI, el Comisionado montó en cólera legal y promovió esta controversia constitucional que este miércoles fue votada. Mesurada, salomónica, pero firme y convincente, Naldy Patricia Rodríguez dijo que siempre ha sido "una convencida del estado de Derecho y de los contrapesos jurídicos como una parte fundamental de la democracia veracruzana y mexicana. Las diversas instancias legales que existen para dirimir diferencias, representan una forma de garantizar justicia a la ciudadanía. En el andamiaje del sistema de transparencia, como ocurre en otras ramas del derecho, la Carta Magna y sus leyes secundarias, permiten a los ciudadanos recurrir a instancias superiores sobre resoluciones o sentencias". Así, puntual, la Comisionada Presidenta se mostró de acuerdo con la emisión y validez de la resolución dictada en el RIA 91/20 por parte del INAI en la que ordenó al IVAI que emita una nueva resolución, "pues no advierto la existencia de un conflicto competencial entre el INAI y este Órgano Garante". Luego de enumerar sus puntos de vista jurídicos, señala que "en mi criterio es correcta la interpretación de las normas que rigen las leyes de transparencia, la Constitución Política de México y la Constitución local, cuyos principios son muy claros: de máxima publicidad y suplencia de la queja, siempre en favor de la ciudadanía". Además, explica que "la autonomía del IVAI no está a discusión aquí, pero me congratula mucho y alegra que la defiendan con ahínco porque vela por derechos fundamentales". "Finalmente, quiero señalar que respeto y respetaré el sentido del voto que emitirán, el disentir y otros criterios fortalecen el debate y nuestras resoluciones. No significa que existan conflictos, sino que se escuchan todas las voces como en una democracia sana".

