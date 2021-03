No tengo asuntos con AMLO: Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas es un político que despertó muchas simpatías entre amplios sectores de veracruzanos, sobre todo en 1988, cuando en estas tierras logró una muy buena votación.

El Sol de México, vía su Suplemento Normal, publicó una interesante entrevista al fundador del PRD, en la que destacan dos respuestas del llamado ingeniero, que se quedó, precisamente en 1988, a un paso de ser presidente de México.

¿Cómo ve a esta administración de la llamada 4T? “Bueno, hay asuntos en los que estamos totalmente de acuerdo, como darle prioridad a los más desfavorecidos, pero me parece que ha faltado reactivar la economía, y como decía, pensar en un ingreso vital para quienes han perdido el empleo, etcétera… Tenemos muchas coincidencias y seguramente también diferencias”.

¿Sigue en contacto con Andrés Manuel? “Pues no lo molesto… Mantenemos amistad, pero no lo molesto, porque no tengo asuntos que tratar en su calidad de Presidente. Pero seguimos siendo amigos, desde luego”.

Enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, nos informan que el Colegio Nacional de Abogados Penalistas entregará reconocimientos que, señala esa organización, como homenaje entregará a “mujeres emblemáticas mexicanas”.

Entre quienes recibirán reconocimiento están las doctoras Marina del Pilar Olmedo García y María Leoba Casteñeda Rivas, la primera doctorada en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla la Mancha de Toledo, España, y en Ciencias de la Educación por Universidad Iberoamericana, y la segunda primera mujer directora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

También será reconocida la veracruzana Naldy Rodríguez Lagunes, quien tiene maestría en Periodismo por la UNAM y la UV y es la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Estos reconocimientos serán entregados, nos indican, el sábado durante una ceremonia que será transmitida vía zoom al mediodía.

Para quienes están inscritos en el Programa Sembrando Vida marzo es un buen mes. Y es que el súperdelegado federal en Veracruz, Manuel Muerta Ladrón de Guevara, informa lo siguiente:

“Este mes los productores y campesinos inscritos en el programa Sembrando Vida recibirán $13,500 correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. En breve te notificaremos el depósito de tu apoyo”.

Va de nuevo Ángel Deschamps por la alcaldía de Boca del Río, en donde ya fue presidente municipal.

Cuando fue edil lo postuló el Partido Acción Nacional (PAN), en tiempos en que el PRI ya había hartado a los boqueños por los alcaldes que les había impuesto.

Nos dicen personajes de ese municipio que ahora que lo postulará Movimiento Ciudadano (MC) será complicado que pueda triunfar, pues está fuete el candidato panista Juan Manuel de Unanue.

Con este otro fichaje, nos dicen que Sergio Gil Rullán, el dirigente estatal del MC, sabe que no ganará, pero que sí sumará votos que servirán para tratar de conservar el registro.