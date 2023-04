No toquen a las juventudes

Una pluralización del término juventud recrea la juventud del espíritu o la amargura que puede generarse entre la gente joven y con problemas de identidad, lo cual puede conducirlos a laberintos poco o nada convenientes en sus vidas.



Irónicamente la alcoholescencia, es decir la adolescencia, es un paso rápido, escabroso, y dentro de la cual se vive mayormente la tendencia a consumir sustancias prohibidas, el muy permisivo alcohol, la mariguana y algunas otras drogas son capaces de penetrar y enganchar a dicho segmento.



La sexualidad aflora en todo su esplendor, pero en muchos casos no existe la prevención ante el embarazo no deseado, o los diversos riesgos biológicos y psicológicos que engloba el tener relaciones íntimas. La promiscuidad en varones y mujeres marca una tendencia auto-destructiva, agregamos el hecho de que para ser aceptado hay que tomar alcohol, tener sexo con o sin prevención, caer en prácticas de promiscuidad, y tener que obtener dinero para las fiestas o reuniones es una exigencia más que los padres deben solventar; en cuyo caso para obtener un mayor ingreso pudiera darse algún tipo de conducta o comercio al margen de la ley.



Aquellos que antes de sus 25 años logran tener un trabajo oficial, o por su propio peculio se emplean en cosas de utilidad son jóvenes afortunados, conozco varios casos, y uno en especial que no tenía nada de nada en lo cual emplearse, pero de repente por azares del destino su mamá le dejó un trabajo en gobierno federal, al poco tiempo cobró su primer sueldo, pero se empezó a quejar con que el dinero no y no le alcanzaba, a la fecha vive enemistado con su madre, de hecho ni la visita, pero eso sí él sigue en su plaza laboral y cobrando.



Vean a la generación de cristal; la palabra por sí misma nos sugiere algo quebradizo, delicado ante los embates de la vida. Se dice que son los nacidos después del año 2000; carecen de autoestima, y no saben qué hacer con su vida. Se trata de una generación incomprendida, o al menos así se sienten ellos al actuar con un papel de víctimas, costando mucho trabajo el poder comunicarse con ellos. En tal enfoque está inmiscuida la alta tecnología y la sobredependencia con sus padres, e incluso la exigencia voraz por que les compren todos sus antojos para sentirse bien.



Yo me pregunto: ¿cómo crecimos los nacidos entre el año 1960 al 1975? Popularmente hablando fue a los chingadazos y con muchas exigencias sobre nuestras personas. Nos tocó probar la fuerza del cinturón de los papás, o los jalones de pelos y demás castigos impuestos por la mamá; en mi caso tenía que ganarme mi domingo, lavando los coches de mi papá, y cargando su portafolio de trabajo durante la semana en que iba a ver a sus clientes, poco después manejando su automóvil, es decir, era su chofer.



Veo mamás que llevan a sus vástagos en camionetas de lujo, casi quisieran cargarlos para que no se agoten. En mi niñez hubieran prohibido la mochila que cargaba, me pudo haber lesionado tanto peso, e iba caminando a mi secundaria, y cuando había algún malentendido con un compañero nos dábamos de golpes y nunca morí en una pelea, pero tampoco provocaba. Hoy la juventud tiende a ordenar, y no falta aquel que diga: “No me hubieras traído a esta vida”, y recuerdo un viejo refrán de mi abuela paterna: “El que tiene un hijo y lo consiente, está engordando a su serpiente”.



No son todos así, pero creo que hasta el mar tiene sus límites; usted tiene la mejor opinión al respecto.