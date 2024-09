Nombres, nombres y... nombres / AMLO malas cuentas económicas, retroceso en nivel de vida, más informalidad y complejo horizonte

Está por llegar a su fin el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pasará a la historia por sus decesiones controvertidas y la incertidumbre generada para la IP, desde la cancelación del NAIM de Texcoco hasta la reforma judicial.

El arranque para Claudia Sheinbaum será complejo. Si la economía crecerá este 2024 apenas 1.2%, para 2025 el ritmo caerá a 1%. Hay el riesgo de un proceso recesivo, máxime el reto fiscal de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O.

El balance económico sexenal, más allá del triunfalismo oficial, es desfavorable. El avance promedio del PIB será del 0.8%, el menor desde Miguel de la Madrid. Por comparar con Carlos Salinas se caminó a 4%.

El avance inercial, sin una política estructurada, no ha logrado impedir la profundización de la desigualdad. El PIB por habitante terminará 1.0% por debajo de 2018, lo que significa una renta anual de 11,091 dólares. China, lejos de ser un país rico, está en 12,702 dólares.

Además 4 de cada 10 mexicanos son pobres y la informalidad genera 22.7% del PIB y 60% del empleo. Este año apenas se crearán 425 mil plazas formales y las informales avanzan a un millón 100,000 anuales.

Integralia de Luis Carlos Ugalde hace ver que el salario mínimo creció en el sexenio de 85.77 pesos a 190.29 pesos y la masa salarial de 9,296 mdp a 13,147 mdp. Sin embargo la inflación sexenal desvaneció lo logrado con más del 20% y hasta 50% para la clase media. La productividad se desgastó 4.6%.

Agregue el derroche de la economía de Estado: Dos Bocas (20,000 mdd), Tren Maya (28,000 mdd), AIFA, Interoceánico. Nunca serán rentables. Sume a Mexicana que con 20 aviones, como pretende Sedena de Luis Cresencio Sandoval, implicará1,280 mdd.

Por las decisiones el costo país se ha elevado y la nota soberana bajó. Agregue un mayor endeudamiento gubernamental y una inversión pública negativa en 2.3%.

Así que en economía malas cuentas incluido un dólar a 20 pesos por la zozobra que se recrudecerá, máxime una recesión en EU y las dudas con el T-MEC. Así imposible.

DEJARÁ BMV CONTRERAS PLIEGO POR FALTA DE COMUNIÓN CON ALEGRÍA

Resulta que el 30 de septiembre Hugo Contreras Pliego, director general adjunto de Normatividad y Cumplimiento de la BMV dejará su cargo. Es una de las tres cabezas que reportan a la dirección general. Parece que no hubo entendimiento con Jorge Alegría, pese a su añeja relación laboral en esa empresa. Contreras se sumó a la bolsa en la época de Guillermo Prieto y ha resultado un factor nodal en su quehacer. Aún no hay un relevo. Quizá por ello el movimiento todavía no se reporta, lo que se antoja obligado.

COROLARIO DE LITIGIO ELEKTRA VS SAT POR ESCRIBIRSE

Aunque AMLO insiste en que Elektra de Ricardo Salinas pagará 35,000 mdp de impuestos en litigio, dicha empresa ha fundamentado que el asunto todavía está por escribirse. Se conoce que la SCJN de Norma Piña aceptó un recurso de revisión del expediente por vicios de inconstitucionalidad, acción que presentó el abogado Jorge Gastelum. De ahí que al tema le sobre cuerda.

ELIZALDE RETO EN CAMELY Y TRACTOCAMIONES OPORTUNIDAD

Y quien reapareció en su nueva posición ejecutiva es Miguel Elizalde ex presidente de ANPACT. Ahora como socio y colaborador de Camely Logística. Con 20 años de historia, dicha firma de Efraín Gómez y Carlos Eluani se ha relanzado para aprovechar un mercado que sólo vía tractocamiones implicará 50,000 viajes este 2024.

AEROMÉXICO PROBLEMAS EN RUTA A TOKIO Y PASAJEROS VARADOS

Aprietos esta semana para Aeroméxico de Andrés Conesa en su ruta Tokio-CDMX. La enfermedad de un piloto trastocó varios vuelos entre ellos el 9466 desde el aeropuerto de Narita. Hubo pasajeros varados hasta por dos días, debido a una plantilla acotada imposibilitada a responder.