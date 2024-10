Nombres, nombres y... nombres / Hilco su rol en la reestructura de WeWork, atento a más procesos aquí e inmobiliario sin levantar

Recientemente GICSA de Elías y Abraham Cababie fue degrada por S&P de María Consuelo Pérez dado el incumplimiento en el pago de un papel. La desarrolladora tiene años de fallarle a sus acreedores.

Claro que esta vez el momento que vive el negocio inmobiliario se mantiene complicado a 4 años de la pandemia. El segmento de oficinas sigue sin responder. En Santa Fe hay miles de metros desocupados. Tampoco los centros comerciales han vuelto a sus mejores días. Vaya cines -Cinépolis de Alejandro Ramírez o Cinemex de Germán Larrea- no son lo que fueron.

No hace mucho le daba cuenta de WeWork, la especialista en “coworking” que lleva aquí Karen Scarpetta. La firma fundada por Adam Neumann y Miguel McKelvey concluyó en NY un proceso de restructura. Un actor nodal en el mismo fue Hilco de Jeffrey Hecktman.

Con su soporte se reestructuraron más de 500 ubicaciones en 24 países en 8 y 10 semanas, inmerso en el “Capítulo 11”. Para ello se separaron todos los activos de AL, incluidos los de México en el que participa como inversionista Softbank que fundó Masayoshi Son.

Aquí WeWork con 22 edificios y 200,000 m2 debió platicar con sus arrendadores. Amén de Fibra Uno de André El-Mann, también Alhel de Alberto Helfon, Soma de Javier Sordo Madaleno o Be Grand de Nicolás Carrancedo.

Hilco que opera aquí desde 2017 y conduce Samuel Suchowiecky está atento para apoyar otros potenciales actores en reestructuras parecidas. Es un especialista en carteras emproblemadas y monetizar activos.

Suchowiecky enfatiza que se vislumbran oportunidades por la situación inmobiliaria con ocupaciones bajas, lo mismo que en espacios comerciales con restaurantes, firmas de alimentos y bebidas y entretenimiento, puesto que el negocio se ha transformado.

Sume la coyuntura que no ayuda por la incertidumbre. Habrá que ver.

IP ABIERTA CON CONAGUA, PERO PIDE RESPECTO A DERECHOS ADQUIRIDOS





Le adelantaba del tema del agua y de las gestiones que iniciará Conagua de Efraín Morales para lograr acuerdos “uno a uno” con las empresas que son los grandes usuarios. Pretende que estos cedan volumen de su capacidad concesionada, lo que de facto modificará su título actual, ya que el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere igual desaparecer el concepto de “cuota de garantía” o sea la reserva autorizada y registrada. Para el 17 de noviembre se busca firmar el “Acuerdo Nacional para el Manejo del Agua”. Hay preocupación. Le adelanto que la IP tiene disposición de colaborar, pero exigirá el respeto a los derechos adquiridos y que haya certeza futura para su operación. Difícil momento.

NYCE 30 AÑOS, 480 MILLONES DE PRODUCTOS Y ESPERA MEJORA

El sexenio de AMLO no fue el mejor para las normas por la cantidad de cambios en Economía. Hubo 7 directores de dicha área y no hubo interlocución con la IP. Se espera una mejora con Marcelo Ebrard. Como quiera Nyce que dirige Carlos Pérez no ha bajado la guardia, ya que ese instrumento es nodal para dar confianza al consumidor. Acaba de cumplir 30 años. Ha evaluado 480 millones de productos y emitido 502 mil 749 documentos entre certificados, informes de prueba y dictámenes de productos y servicios de unas 80 industrias.

SE UBICA DÓLAR EN 20 PESOS Y MÁS PRESIÓN CON TRUMP

A últimas fechas las tendencias favorecen a Donald Trump con sus políticas proteccionistas que seguramente afectarán al país. Ayer el peso cerró en 20.03 unidades por dólar. El equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller señaló que el nivel psicológico ya se ha situado sobre ese piso y añadió que está abierta la puerta a mayor depreciación al acercarse la hora de la verdad en EU. Expertos hablan de 22 pesos por dólar como siguiente escalón, máxime el choque frontal del gobierno con la SCJN.