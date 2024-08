Nombres, nombres y... nombres / Pemex hasta 4 billones más con Sheinbaum, Rodríguez poca confianza y obligada IP en aguas profundas

Estaba cantado y aquí se lo adelanté que el investigador Víctor Rodríguez Padilla era el candidato de Claudia Sheinbaum para Pemex. Se le daba por un hecho en el círculo cercano a su equipo.

En los mercados el nuevo timón no generó confianza. Es un académico que apenas se estrenará como funcionario en una empresa que requeriría a alguien más forjado en la toma de decisiones en el ámbito público.

Además, no es partidario de que Pemex se apoye en la IP, lo que tiene un alto riesgo, máxime la caída de la producción, los altos costos y una deuda de más de 100,000 mdd.

De ésta 80% es de corto plazo y hay pasivos por 360,000 mdp con contratistas y proveedores, dice Jesús Carrillo director de Economía del IMCO. Dicha suma, remarca, es el equivalente a construir otra refinería de Dos Bocas.

Claro que supuestamente su labor se orientaría sólo a la parte productiva. Lo financiero se asegura, quedará en manos de SHCP de Rogelio Ramírez de la O.

En el sexenio el gobierno ha inyectado a Pemex 2 billones de pesos y se cree que con Sheinbaum se requerirá el doble. Carrillo coincide en dicha cifra.

Pero la parte financiera es parte de la ecuación. Ciertamente complicada porque con el ambiente que vive México y las reformas, el costo financiero se elevará para una empresa con un nivel de 1.5 mbd, lejos de la expectativa.

Carrillo remarca también la rentabilidad negativa de Pemex Refinación. A medida que se aumenta la producción más se pierde, de ahí la apuesta equivocada al invertir en Dos Bocas (20,000 mdd) y en Deer Park (600 mdd).

Para que Pemex pueda crecer se requerirán millonarias inversiones. Aunque a Rodríguez no le guste deberá apoyarse en la IP, pero no sólo con contratos de servicios, sino de riesgo para ir a aguas profundas, donde está la riqueza y para lo cual deberá recurrir a las grandes petroleras del orbe.

De no ser así, Pemex continuará como fuente de costos.

COMPRA FINSUS A PULPI ESPECIALISTA EN CRÉDITO DE NÓMINA

Recién le platicaba que amén de la concesión bancaria que ya tramita ante la CNBV, Finsus de Carlos Marmolejo estaba por comprar una firma especializada en crédito de nómina. Le adelanto que la operación ya se cerró y se trata de Pulpi de Carlos Ramírez de Aguilar. De inicio se alcanzará a casi 70,000 empleados. De hecho, la compañía de la que también son socios Javier Prado y Pablo Fuentes significa una cartera de 234 mdp. Todo el equipo de Pulpi se conservará dado su expertis.

SUBEN TONO EN EU, T-MEC EN PELIGRO Y CRECE FUGA DE CAPITALES

En NY diversas firmas financieras ya aumentaron la prima de riesgo para México ante la eventual andanada de reformas que empuja Andrés Manuel López Obrador para cerrar su sexenio. El domingo The Wall Street escribió un artículo intitulado “It’s time to short AMLO’s México”. Se enfatiza como la política afecta ya la economía del país, lo que aleja a los inversionistas. También The Washington Post critica las iniciativas que podrían frenar la integración de la zona de América del Norte. Ayer algunas fuentes confirmaron que ha regresado la fuga de capitales desde cuentas de la banca. No se descarta que el dólar pueda llegar pronto a 20 pesos.

AMCHAM Y CAMCHAN PIDEN A AMLO OIR E INVERSIONES RIESGO

Y ayer al coro de voces críticas de la IP se sumaron la Amcham de Carlos García y la Cancham a cargo de Luis Noriega. En ambos casos se advierte de la necesidad de que el gobierno y el Congreso “presten atención” respecto a los riesgos de las reformas en la palestra que “pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre” a la inversión. Se remarca la importancia de la integración comercial. Y es que muchos expertos ven difícil que con el nuevo marco se pueda preservar el T-MEC en 2026, con lo que ello implica.