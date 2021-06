Nubarrones electorales

Además del clima de violencia política –atentados, amenazas y persecución penal principalmente contra candidatos de la oposición–, en Veracruz....

Los representantes de 10 partidos políticos ante el Consejo General del Órgano Público Local Electoral (OPLE) salieron este lunes a manifestar su inconformidad porque a menos de una semana de las votaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) “intenta imponer criterios y extra limitar funciones que –en su opinión– sólo dificultarán la organización de los comicios, comprometen la certeza de la elección y ponen en riesgo la operación de la estructura electoral”.

La molestia de los representantes partidistas es por la sorpresiva exigencia para que sus institutos políticos cubran el pago al 25 por ciento de la estructura electoral que estará a cargo de la jornada comicial el próximo domingo, lo que además de considerarlo un requisito meta constitucional afirmaron que “tendrá un impacto en la fiscalización de los candidatos y en el gasto ordinario de los partidos políticos” al no modificar los topes de gastos de campaña.

Además advirtieron que esta situación les generaría un conflicto interno en sus partidos por la gran mayoría de la estructura electoral que no recibiría el mismo trato económico.

Los representantes del PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como de los partidos políticos con registro estatal Todos por Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista, señalaron que el INE ha tenido una serie de conflictos y fallas técnicas con la operación de sus sistemas de registro, tanto de los candidatos a puestos de elección popular como de representantes generales y de casilla, lo que ha dificultado que se cumpla en tiempo y forma con este proceso.

“Si los partidos políticos no tenemos a nuestros representantes acreditados, no habrá la certeza necesaria al momento de emitir el voto y hacer el cómputo correspondiente”, puntualizaron.

Sin embargo, pese a la negativa de continuar con el proceso, expusieron que “los partidos políticos entregaremos nuestra documentación al INE y será el Instituto el responsable de registrar a quienes sean nuestros representantes en las casillas; no pueden negarnos un derecho a partir de fallas acreditables a la propia institución”.

Todos coincidieron en que nunca ha habido un pago establecido para sus representantes en las casillas, pues explicaron que “son nuestros militantes quienes salen a defender nuestro voto”, cuya retribución “puede ser en efectivo o en especie, pero no un pago porque no está considerado en ninguna norma jurídica relativa al proceso electoral”.

Además anteayer, durante la sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, la consejera del INE Dania Ravel reveló que Veracruz y otras cuatro entidades están retrasadas en la producción de sus documentos electorales.

Aunque matizó: “La verdad es que, sobre todo, hay que recalcar que no está en riesgo en este momento la producción de documentación en ninguna entidad. Lo que no me gusta es que estemos con los tiempos apretados, pero no está en riesgo nada”.