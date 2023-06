Nuestra superficialidad, nuestros sentimientos

Si todo fuera perfecto, la vida sería aburrida, si todo se hiciera excelente, la misma vida no tendría sentido. Somos imperfectos seres humanos, almas que se encuentran y se van, que convergen en el amor y el dolor, y que nos unimos por la amistad, en la fantasía de ser uno al mismo tiempo; de poseernos como una fuente de cariño, que tampoco es perfecto, pero sí de entendimiento, adonde el sol salga a nuestro encuentro, y la luna arrope nuestros atardeceres.



Hemos descubierto que con éstos calores extremos nos sentimos impotentes y vulnerables, incómodos por tener que trabajar y soportar temperaturas inclementes, aquí lo superfluo se hace añicos, dándonos cuenta del delicadísimo valor del equilibrio de nuestro hábitat en lo general. Recurso supremo e indispensable lo es el agua para consumo humano, agua para preparar alimentos, crecer los productos del campo, agua para tomar, para consumo humano, pero también agua para consumo de los animales, agua para el aseo en lo general, pero tal circunstancia no se puede arreglar sólo con manifestaciones, el daño está hecho, lo conducente es tratar a un ser vivo que es la tierra, la naturaleza en un sentido muy amplio para medio repararla.



Nuestra naturaleza humana sólo reconoce el bienestar, pero cuando hay malestar, escasez, precios inflados o truqueados hay quejas; pero el agua es vital, el desabasto aprieta a cerca de 2,800 millones de personas alrededor del mundo, durante al menos un mes al año, aunque pudiera prorrogarse en el tiempo.



Y somos tan superfluos que estamos más al pendiente del precio de las gasolinas, de la ropa de moda, de que el regalo que llevemos a una reunión lleve la etiqueta de una tienda departamental de prestigio, y esos sentimientos negativos, presuntuosos y contrarios a nuestra realidad, emergen del ego súper hinchado, lo cual ha llevado a muchísimas personas a vivir situaciones falsas y superfluas.



Un sentimiento muy especial y también cruel, lo es la impotencia ante la resolución de nuestros retos y requerimientos en sociedad, ya no hablemos hacia dentro de las familias disfuncionales, donde se dan los peores maltratos unos con otros. Afortunadamente en lo económico, México es un país fuerte y privilegiado, pero no sólo con dinero baila el perro, porque sin dinero bailamos como perros, además hay cosas que no tienen precio, la amistad, la empatía, la solidaridad humana, la libertad, y muy especialmente la salud integral de todo ser humano y/o conglomerado social, la ciudad, y el país en su totalidad se dimensiona y proyecta la eficiencia de las políticas públicas, ámbitos como la educación, la justicia y equidad, la productividad, el control de los precios al consumidor final, y muy especialmente los servicios de salud para un número creciente de derechohabientes y ciudadanos; así mí médico familiar del seguro social me lo externo, ahora y después de la pandemia, estoy tratando en mí consulta a 19 embarazadas, y de las cuales 12 son menores de edad.



Éste es un factor que ha venido arrasando los recursos en lo general, pero que también conlleva e implica una serie de sentimientos humanos arrojados en el precipicio de la total irresponsabilidad.



El documento “Los sentimientos de la nación” englobó la independencia de México, y la forma de organizar a la sociedad de la época, base del constitucionalismo, hará mucha falta el actualizar otro, pero en la realidad actual del presente y futuro de México.