Nuestro voto no se toca

El pasado domingo fuimos testigos de una gran fiesta por la participación ciudadana para pedir a la Suprema Corte de Justicia que, efectivamente, haga justicia y dé marcha atrás al llamado Plan B de la reforma electoral, que a todas luces es anticonstitucional y atenta directamente contra el voto ciudadano, queriendo borrar de un plumazo los logros —aún perfectibles— en nuestra democracia, para regresar a 30 o más años atrás, cuando el PRI era el partido perpetuo que ponía gobernadores, alcaldes, legisladores y presidentes a su antojo y conveniencia, sin importar la participación ciudadana, y si la había, se encargaba de hacer todas las trampas para obtener el triunfo.



Sin ir más lejos las trampas de Bartlett para imponer a Carlos Salinas, a más de quema de urnas, compra de votos, urnas embarazadas, prellenado de boletas, y muchas más. Tan sólo en el Zócalo de la Ciudad de México hubo mucho más de cien mil ciudadanos que pintaron la plaza de rosa y blanco, pidiendo a la Corte tomar en cuenta el clamor ciudadano; sin agredir ni reclamar al Ejecutivo, que atrincherado en Palacio con bardas de protección como si se tratase de las delincuentes encapuchadas que pintarrajean y destruyen todo a su paso. Una manifestación pacífica, sin acarreados, sin torta ni frut-sis, y que cumplido el cometido se disolvió tranquilamente sin dejar daños. Y lo mismo en distintas ciudades de todos los estados del país, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Miles o millones de ciudadanos en México y el mundo, pidiendo respeto para la democracia. Aquí en nuestra ciudad, la participación fue nutrida y pacífica, con la misma tónica, aunque el gobierno puso su dizque túnel de la verdad (seguro que por órdenes del patrón), argumentando el alto costo del INE, aunque comparado con lo que ya va costando el tren, la refinería y aeropuerto, resulta mínimo lo que se invierte en una democracia real, pero tenían que seguir la corriente de las mañaneras plagando de mentiras los carteles que sólo vieron y creyeron los del rebaño.



Qué mal gusto y demostración de su pudrición el haber colgado mantas de García Luna en el Zócalo, algo que no tenía nada que ver con la concentración ciudadana, pero que muestra de qué están hechos los que dirigen los gobiernos.



Si bien la marcha y reunión ciudadana me recordó el 68, cuando también le reclamamos a un tirano y asesino, me inquietó el ver pocos jóvenes, que si bien son los llamados generación de cristal, tal vez porque se quiebran con cualquier cosa, pero que muestran su apatía hacia el derrotero del país, ese por el que los mayores estamos luchando para dejarles un México mejor y para que después no se arrepientan de su pasividad a cambio de una dádiva que les fomenta la flojera, pero que de permitir se vulnere nuestra democracia, se estará favoreciendo la dictadura del que se siente el virrey de palacio tratando de emular a Maduro, a los Castro, Chávez y Ortega.



No sé cuántos nos reunimos, pero muchos más del millón y además de miedoso, ni se va para su rancho y seguramente quedó bien purgado al saber de la multitud reunida a sus puertas, el país y parte del mundo defendiendo al INE y al voto.