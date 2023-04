Nuestros mitos y nuestras realidades

Todos hemos sido formados con estilos diferentes en nuestras personalidades, nacimos libres en apariencia, vivimos libres hasta un punto determinado, y sin embargo uno de los valores más apreciados es la libertad.



Todos los mexicanos hemos escuchado la leyenda de “La Llorona”, una mujer que deambula en ciertos parajes gritando “ay, ay, ay mis hijos”, abarcando a toda la raza mexicana que existimos, y se dice que es una mujer que viste de blanco, que sale por las noches, y que tiene un cuerpo voluptuoso, monumental, y que algunos hombres la han seguido para poder entablar contacto con ella, sin embargo cuando la Llorona voltea, da una cara de bestia, de una mula bastante grotesca, y que tal es la impresión que todo aquel que la persigue se desmaya y tarda en recuperarse de tal espanto. Tal leyenda o mito es consecuencia hermética para mucha gente que afirma el haber oído sus gritos, dicen que grita por los seres perdidos durante la conquista española, por los vilipendiados, los sojuzgados, los sometidos a cadenas, los saqueados en sus riquezas espirituales e incluso materiales como el oro y sus ciudades, ya que hace mucho tiempo el oro no tenía valor explicito para ningún habitante de la “Nueva España”, ya que sólo se usaba en forma de adornos, y viene a mi recuerdo el tan famoso oro Oaxaqueño, que se distingue por ser muy amarillo, y del mismo modo la plata es otro material precioso en el cual México es referente mundial.



Pero a qué viene todo esto, aquí se asentaron varias culturas que los europeos clasificaron en calidad de salvajes, y cuya única forma de integrarlos al orden fue la fe, la inserción de la iglesia católica, la educación religiosa, la catequización o adoctrinamiento en la fe de una iglesia que rompió a las deidades que existían. Ahora cabe la pena preguntar: ¿entre mitos y realidades existe alguna diferencia? Creo que no, ya que nuestra primer realidad es vivencial, pero invivible sin la creencia en algo muy superior a nuestras fuerzas y alcances en conjunto. Es decir, que hoy muchos saldremos a festejar la “Semana Santa” sin saber a qué se debe el asueto, y en realidad se conmemora el vía crucis del señor Jesucristo, su muerte y su perfecta resurrección para todos los creyentes.



Hay muchos ateos “gracias a Dios”, y en realidad no importa el tipo de religión que se profese, nuestra sociedad y gobierno se ha caracterizado por ser excesivamente tolerante con toda manifestación de la fe. Hay sectas “Corn flakes”, así las llamo por ser instantáneas, tal como una sopa que se prepara en microondas, la destapas, te la comes, y te nos vas, eso sí con la bendición de todo de rigor ya devengada.



A mi manera me declaro católico, y respeto otras creencias, y lo que no me acomoda es el abuso de las conciencias en el nombre de Cristo, de Dios mismo, la manipulación ante lo discordante de algunos credos oportunistas, no daré nombres, que cada cual juzgue a los fariseos del siglo XXI.



El imperio de Rockefeller lo creyó siempre, ya que su idea era fija en cuanto a la América Latina, y se afirmó: “Es invariable, la única inversión dable a los latinos, sólo son las sectas, no más”. Me da la idea que éste señor en su momento nos veía aún como salvajes, y eso es una pura mentira. La realidad es que EE. UU. está infestado de drogas diversas, y más vale para ellos el sujetarse a una disciplina de salvamento radical. ¿Acaso el politeísmo ya no existe? Creo que anda un poco disfrazado.



