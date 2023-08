Nuestros pueblos indígenas veracruzanos

Ayer miércoles, 9 de agosto, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Veracruz, y en México, podemos sentirnos orgullosos de ser un estado y un país que tiene, precisamente, una de sus tres raíces en nuestros pueblos originarios. Desafortunadamente, también hay que decirlo, mucha de nuestra gente está olvidada y segregada y le puedo dar varios ejemplos en estas líneas.

Uno de estos es que, para muchos, un insulto es llamar a otro indio, indígena o discriminar por el color de la piel. El pasado fin de semana, irónicamente, casi a la par del Día de los Pueblos Indígenas, en redes sociales se viralizaron los comentarios de un grupo de origen mexicano, pero radicado en Estados Unidos, que criticó la comida en nuestro país. Automáticamente, se generó una cascada de ofensas por su físico, con memes que no solo atacaban a estos jóvenes, sino también a los pueblos originarios.

Otro ejemplo es la disparidad de oportunidades que existen entre estos pueblos y otros municipios del estado. Tras el reciente paso de las tormentas tropicales 18 y 19 por Veracruz, varios municipios de la sierra de Zongolica, incluido el corazón de ésta, resultaron severamente afectados. Muchas de esas localidades son muy pobres y si a eso sumamos el impacto de los fenómenos naturales, el resultado es catastrófico para cientos de familias. Una despensa ayuda de manera momentánea, pero el problema de fondo no queda resuelto.

Ahora bien, no pasemos por alto que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán concentran el 61.09 por ciento de la población total de habla indígena. Aquí somos hogar de más de un millón 101 mil personas que pertenecen a etnias, con mayor presencia los pueblos chinanteco, huasteco, mazateco, nahua, oluteco, otomí, sayulteco, tepehua, texistepequeño, totonaco y zoque.

Por eso, en mis recorridos por los pueblos indígenas veracruzanos, he comprometido que, desde el Congreso local, redoblaremos esfuerzos para revitalizar, preservar y promover las lenguas indígenas de Veracruz; tenemos aún mucho tiempo para trabajar en que se apoyen, impulsen y fortalezcan las economías locales, las actividades productivas, el intercambio de experiencias y proyectos de los pueblos y comunidades indígenas.

Quienes habitan en nuestros pueblos originarios deben y tienen que alcanzar la suficiencia de ingresos económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva, así como asegurar el acceso justo y equitativo a los sistemas de abasto, comercialización y financiamiento para mejorar su calidad de vida; asegurar su presente y su futuro.

Como presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, hago un llamado respetuoso a todos los actores políticos, de los diferentes órdenes de gobierno, a que trabajemos con y para nuestros pueblos indígenas, para empoderarlos, darles el verdadero acceso a una vida digna.

No es solo una fecha en el calendario. No pueden existir dos o tres versiones de Veracruz: no hay Veracruz sin ellos. Es momento de nuestros pueblos indígenas.

@AniluIngram