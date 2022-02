Nuestros viejitos olvidados

Nuestros adultos mayores son el pasado, presente y futuro, son sinónimo de sabiduría y legado. Todos tenemos un adulto mayor en nuestra familia, la mayoría de ellas no saben qué afortunados son al tenerlo. La sociedad no valora esta comunidad y los ven como personas de segunda clase, creen que por sus años y su salud mermada no necesitan de atención, nuestros viejos sienten que sus derechos y oportunidades de expresarse han sido coartados, vulnerando su libertad de opinar y de decisión.

Nuestros adultos mayores son asociados con la incapacidad y considerados como focos de enfermedades, además de carentes de autonomía. Si bien es cierto que en la actualidad se les dificulta y les asusta la tecnología, ellos tienen algo que ni la edad ni cansancio lo pierden, y es el sentido y valor de la responsabilidad. Un claro ejemplo: vemos a los adultos mayores que salen a trabajar con jornadas laborales completas, ahí están los empacadores de los supermercados, que por unos centavos cumplen sus ocho horas, otros andan vendiendo en las calles pese a las inclemencias del tiempo, empujando un diablito, carretilla, cargando cubetas, etc., con una bolsa de plástico en la espalda que la usan para cubrirse de la lluvia, y así continúan vendiendo su mercancía. Lamentable, pero los que se dicen jóvenes no les gusta el trabajo, porque muchos de ellos siguen viviendo de sus ancianos padres.

Los especialistas han evidenciado a través de estadísticas, que ante la pandemia por el Covid-19 los adultos mayores son los más vulnerables. Prueba de ello es que muchos han muerto. También el cambio climático les afecta, ya que el frío no tiene piedad de ellos, los viejitos son olvidados por sus hijos, familiares y la propia sociedad; algunos llegan a morir de frío, tristeza y soledad aunque estén en su propia casa.

Algunos adultos mayores terminan sus días de cuidadores de sus nietos, si bien les va, con responsabilidades que ya no les corresponden. Otros son testigos de las peleas de sus hijos por la herencia y por los abusos de su parentela estos se adueñan de una casa que no es suya, sino del anciano que trabajó toda una vida para que hoy en día ellos gocen de ese bien inmueble.

Los adultos mayores que toda su vida trabajaron y gozan de una diminuta pensión, apenas y les alcanza para vivir, y cuando salen a cobrarla son asaltados, engañados y robados, muchos de ellos son extorsionados vía telefónica y esto pasa porque van solos o son abandonados por sus hijos y familiares.

El abuso hacia los adultos mayores está penado, así como el abandono, si estos no cuentan con una pensión o no tengan manera de obtener ingresos, los hijos tienen la obligación de cubrir sus necesidades, por los años que sus padres los mantuvieron y vieron por ellos. Más adelante les daré la información y los fundamentos legales donde la ley los obliga.

Espero que reflexiones y aún tengas tiempo de atender a tu padre, madre o abuelos. Te recomiendo abrigarlos durante el día cuando la temperatura baje y por las noches revisa su dormitorio, si son suficientes sus cobertores para que no tengan frío y que estén secos, ya que por el clima a veces se humedecen y eso puede ser peligroso para ellos; igual que sus ventanas estén cerradas y dale comida caliente. Recuerda que es importante cuidarlos en vida.

Gracias por todos sus correos y felicitaciones por el artículo anterior, espero sus comentarios; a todos los leo y les doy respuesta.

lexfemme.12@hotmail.com

