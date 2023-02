El caos urbano, los problemas de transporte, de vialidad, la contaminación visual y acústica, además de la sobrepoblación de vehículos, son aspectos que hacen casi imposible el tránsito; esto, aunado a todas las reparaciones que se están realizando, ha provocado un desmedido desorden en la ciudad.



El ser humano, por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, debe respetar y comprender que la ciudad de Xalapa se encuentra en un proceso de mejoramiento para calles y avenidas. Tenemos que colaborar respetando los señalamientos, las normas viales, el uno por uno, y fortalecer la paciencia, por ello, ante esta situación, debemos ser prevenidos y salir unos minutos antes para poder llegar a nuestro destino sin mayor contratiempo.



Hace falta sentir que nos necesitamos unos a otros, tenemos una responsabilidad con los demás, es necesario reconocer que vale la pena ser bienhechores, honestos y actuar con buenos modales. Hemos obscurecido y degradado a la ética desde hace tiempo, burlando la vida moral con nuestros actos, al grado de llegar a la deshonestidad. Esta destrucción y todo el fenómeno de la vida social traen enfrentamientos de unos con otros, lo cual genera violencia y, por tanto, se impide el desarrollo hacia una mejor cultura social.



Ser amable en las cosas sencillas, ceder el paso, respetar las normas, evitar meterte en la fila, ajustase a los turnos y muchos otros pequeños detalles que puedes realizar en la vida cotidiana se convierten en una “nueva civilización social”, en la cual el amor es la clave de un auténtico desarrollo, y si a esto se le agrega una “pisca” de sonrisa y amabilidad, ese amor social se vuelve una realidad. ¡Solo el amor transforma!



Los seres humanos son capaces de brindar justicia y perdón, de generar concordia y reconciliación, que el desamor no tenga cabida en su corazón. Reconozco a todos aquellos que contribuyen a un mejor desarrollo social, porque juntos combatimos la “cultura vieja” y se instaura así la neocivilización social.



El problema y la solución para crear una nueva civilización social se encuentran en el mismo ser humano; una espiritualidad comprometida con el desarrollo personal y social es lo que se necesita. La nueva civilización involucra a las instituciones, la familia, la escuela, la iglesia y al gobierno, porque por medio de ellas se debe garantizar el orden y la convivencia social.



Lamento que el estado tenga como función principal la recaudación económica y, por medio de sus programas, el asistencialismo social, dejando de lado la esencia del comportamiento humano; su función se limita a sancionar y recaudar, por ejemplo, se acaba de aprobar la nueva ley de tránsito que, entre otras sanciones, estipula lo siguiente:



No traer licencia o que esté vencida: $2,800.00



No traer tarjeta de circulación: $2,800.00



Omitir un alto: $900.00



Pasarse la luz roja: $2,300.00



Multa por chocar: $4,600.00



Multa por volcadura y atropello: $5,300.00



Multa por darse a la fuga: $6,000.00



Multa por usar el celular mientras se conduce: $2,300.00



Creo que es mejor sumarse a la neocivilización social que quedar fuera, se trata de un conjunto de nuevos modos de vivir, de mirar la realidad, de relacionarnos, de actuar según el evangelio de Jesucristo y, a partir de eso y de nuestra experiencia, buscar atender las necesidades de la sociedad; es necesario reflexionar sobre estos temas, cada acción benévola suma.



