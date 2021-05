Nueva distribución del poder; podemos alcanzaría pluri

A Morena dicen que le irá mal en las elecciones del 6 de junio y cuando afirman eso no es que estén viendo una debacle para el partido de López Obrador, no, simplemente que no logrará el mismo número de diputaciones federales alcanzadas en 2018, ni en los congresos estatales repetiría con la misma fuerza y las gubernaturas no serían las que tenía previstas.

En eso coinciden diversos análisis y encuestas serias así lo van perfilando, nos hacen ver estudiosos de los procesos electorales.

Eso lógicamente traería repercusiones en Veracruz, en la conformación y distribución de la fuerza política para cada uno de los grupos que tienen actividad en estas tierras, nos señalan.

Por ejemplo, la Legislatura del Estado podría tener otra forma de operar, al ya no contar Morena y sus aliados con tanto diputado y al entrar al Congreso personajes más aguerridos que tienen otros objetivos, muy distintos a los de los actuales diputados de oposición.

También debe tomarse en cuenta, nos indican esos estudiosos de los procesos electorales, la votación que podría tener cada partido y cómo repercutirá eso en la política jarocha. Para varios partidos, nos dicen, todo apunta a que será su debut y despedida, pues lograrían algunos cargos edilicios, ningún legislador por la vía del voto directo, ningún diputado plurinominal y…adiós. A intentarlo en otro proceso, si es que les quedan ganas. Estos estudiosos nos señalan, al hablar de las diputaciones locales, que Morena bajaría en el número de plurinominales y que el PAN y PRI más o menos se mantendrían en las mismas, permitiendo esto que tengan su representación en el Congreso veracruzano el PRD, Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista, tal vez el PES y de los nuevos el único que alcanzaría curul sería Podemos.

Son muchos los que andan tras la conservación del registro, pero muy pocos, realmente muy pocos, lo conseguirán, nos destacan. Y uno que ya se puede ir diciendo adiós, en Veracruz, sería el de Fuerza por México, que es manejado por el líder sindical Pedro Haces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, totalmente identificado con el presidente López Obrador.

La determinación del OPLE, nos exponen, de quitarle 19 candidaturas, por no cumplir con la paridad de género, es un golpe muy fuerte, que prácticamente deja sin posibilidades de ser diputado local, por la vía de la representación proporcional. A su dirigente estatal Eduardo Vega Yunes. De la vecina Coatepec nos reportan que la síndica Arely Bonilla, quien llegó al cargo por la alianza PAN-PRD, anda muy movida y que sus tiempos libres los dedica a impulsar con todo a uno de los candidatos a la presidencia municipal…que no es el del PAN-PRD-PRI, Manolo Sánchez.

Coatepecanos atentos a lo que sucede en su tierra comentan que la síndica está sumada al 100% a las filas de Morena y participando, cuando se lo permite la ley, para llevar al triunfo al candidato morenista Raymundo Andrade. Se afirma que Bonilla es quien prácticamente lleva la logística de esa campaña, tras –se indica- lograr buenos acuerdos.

Por eso se comenta en distintos puntos de Coatepec que, de ganar Raymundo Andrade, se volvería a ver en el Ayuntamiento a Arturo Mondragón y a Dennis Hernández. ¿Será?