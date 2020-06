Nueva vida y tecnologías

Llevamos tres meses de encierro por la cuarentena, al menos quienes hemos observado las medidas de seguridad y prevención del coronavirus, saliendo como si fuésemos a una misión espacial con cubrebocas, mascarilla acrílica, zapatos que se ponen en la puerta de salida y que al retornar se cambian y dejan en el mismo lugar, muy a la japonesa, y todo solamente para ir a tirar la basura a la esquina, por las tortillas u otros productos para la comida diaria.

Me molesta enormemente ver gente inconsciente que va por la calle sin ninguna protección, propenso a infectarse e infectar a quienes estén a su alrededor. Justifico a quienes están atendiendo necesidades básicas, como vendedores de alimentos, sobre todo a esas pobres personas que venden en la calle como ambulantes, porque es su único medio para sobrevivir, pero que aún así se protegen con cubrebocas, permaneciendo alertas para que no les caigan los dizque inspectores municipales, quienes además de maltratarlos les tiran o les roban su mercancía. Tres meses en que sólo vemos los mismos comentarios, que van tantos infectados, tantos muertos, pero las próximas dos semanas estaremos en el pico más alto y no importa cuando lo leamos o lo escuchemos, porque la nota será la misma que repite López-Gatell, quien ha dejado de ser epidemiólogo para ser político con la verborrea de la temporada.

Debido a la cuarentena se han perdido negocios, la economía está devastada, casi dos millones de desempleados, la violencia se les ha salido de las manos; más asaltos, unos por hambre y otros por franca maldad.

Días de la madre y del padre en el encierro, sin la visita de los hijos, nietos y familiares, porque no pueden salir, prefieren proteger a los mayores y no visitarlos, porque también se están protegiendo de los necios que andan en las calles sin ningún cuidado. Si esto hubiera pasado en los 70 hubiera sido muy desgastante para la salud mental. Por fortuna, gracias a la tecnología, amigos y seres queridos podemos vernos y acercarnos a través de la red cibernética; basta un teléfono con internet, una computadora o una tableta para conectarnos, charlar, mirarnos e intercambiar afectos virtuales. Curiosamente parece que incluso nos ha acercado más a algunas amistades que nos vemos por videollamada o videoconferencia, gracias a lo cual me he reunido con mis queridos amigos de la infancia y adolescencia, a quienes no veía hace más de 40 años y solo nos contactábamos por correo electrónico, recordando un sinfín de anécdotas y aventuras de nuestro paso por los scouts, muchas de ellas muy audaces que difícilmente una persona común habría experimentado. Igualmente conectarse con los hijos y nietos y hasta participar en fiestas virtuales, donde cada invitado está en su casa pero todos con un motivo común. Mucha gente trabajando desde sus casas con la misma tecnología y alumnos que concluirán sus cursos en línea.

Ciertamente no es una posibilidad para todos los grupos sociales de nuestro país, incluso millones de niños aunque los pasen de año, lo habrán perdido por no tener acceso a la tecnología, pero esa parece será nuestra nueva realidad.